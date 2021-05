Victoire de l’UD Guía contre Ibarra (3-0)

23/05/2021 à 10h39 CEST

La Guider consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Ibarra pendant le match qui s’est déroulé dans le Octavio Estevez ce samedi. La Guide UD Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre lui. Vera. Concernant l’équipe visiteuse, le Ibarra a dû se contenter d’un nul nul contre le Villa Santa Brígida. Avec ce résultat, l’ensemble Guiense est quatrième, tandis que le Ibarra il est neuvième après la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde mi-temps est venu le but de la Guide UD, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Maceo à la minute 63. Plus tard, les locaux ont de nouveau marqué grâce à un double but de Maceo à la minute 64 qui a établi le 2-0 en faveur de la Guider. L’équipe Guiense a de nouveau marqué, augmentant le score avec une pénalité maximale de blond à la 71e minute, clôturant ainsi le match avec le score de 3-0.

Pour le moment, le Guider il obtient 29 points et le Ibarra avec 11 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Güímar, Pendant ce temps, il Ibarra jouera contre lui Port de l’Union.

Fiche techniqueGuide UD:Juan Carlos, Rubio, Alberto, Mejias, Nacho, Delgado, Alexander Martel, Kilian Molina, Brayan Fajardo, Maceo et Jesús FaríasIbarra:Nauzet, Tato, Mechi, Arodi, Moreno, Denzell, Gregory, Perez, Johny, Ibrahim et ColyStade:Octavio EstevezButs:Maceo (1-0, min.63), Maceo (2-0, min.64) et Rubio (3-0, min.71)