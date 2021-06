Victoire de Maddison Inglis au tour de qualification

in

22/06/2021

Le 23/06/2021 à 01:30 CEST

l’australien Maddison français, 140e de la WTA, a répondu aux attentes en remportant le tour de qualification à Wimbledon en 6-2 et 6-1 en une heure et quinze minutes pour Natalija Kostic, joueuse de tennis serbe, numéro 215 de la WTA. Avec ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour de Wimbledon.

Pendant le match, la joueuse de tennis australienne a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a eu une efficacité de 74% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 67% des points de service. Quant à Kostic, il a réussi à casser une fois le service de son adversaire, obtenu une efficacité de 59%, commis 3 doubles fautes et réussi à remporter 46% de ses points de service.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.), une phase d’accès préliminaire est réalisée au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le plus de points possibles afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. 128 joueurs participent à cette étape spécifique. De même, il se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.