Victoire de Manchester City contre Leicester City en seconde période (0-2)

04/03/2021 à 20:35 CEST

le Ville de l’homme a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 0-2 contre lui Leicester ce samedi dans le Stade King Power. Les deux équipes revenaient en Premier League après plus de trois mois d’interruption en raison de la crise sanitaire du coronavirus. le La ville de Leicester Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Burnley. Pour sa part, le Manchester City il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Wolverhampton Wanderers dans son fief et le Fulham loin de chez eux, 4-1 et 0-3 respectivement. Après le résultat obtenu, l’équipe lesterienne est troisième à la fin du duel, tandis que le Ville de l’homme maintient le leadership de la Premier League.

Pendant la première partie du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Manchester City, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Mendy à la 58e minute. L’équipe céleste a de nouveau marqué, se distançant en établissant le 0-2 avec un but de Gabriel Jésus à la minute 74, terminant ainsi le match avec le résultat de 0-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Leicester de Brendan Rodgers soulagé Ricardo Pereira, Maddison et Mendy pour Albrighton, Iheanacho et Ndidi, tandis que le technicien du Ville de l’homme, Pep Guardiola, a ordonné l’entrée de Sterling, Ferran torres et Foden fournir Présage, Mahrez et De Bruyne.

L’arbitre a décidé d’avertir cinq joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Ndidi et Je t’aime et par le Ville de l’homme réprimandé Ederson, Fernandinho et Rodri.

Avec 71 points, le Manchester City continue de mener la Premier League, plutôt que la Ligue des champions, à l’issue du match, tandis que le La ville de Leicester il a été placé à la troisième place avec 56 points, occupant également une place d’accès à la Ligue des champions.

Le lendemain, le La ville de Leicester jouera contre lui Jambon de l’Ouest à la maison et le Manchester City jouera son match contre lui Leeds United à la maison.

Fiche techniqueLa ville de Leicester:Schmeichel, Evans, Fofana, Amartey, Tielemans, Ndidi (Mendy, min 83), Ayoze, Castagne, Albrighton (Ricardo Pereira, min 71), Vardy et Iheanacho (Maddison, min 72)Manchester City:Ederson, Laporte, Rúben Dias, Mendy, Walker, Fernandinho, Rodri, De Bruyne (Foden, min.88), Gabriel Jesus, Mahrez (Ferran Torres, min.78) et Agüero (Sterling, min.63)Stade:Stade King PowerButs:Mendy (0-1, min.58) et Gabriel Jesus (0-2, min.74)