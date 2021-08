14/08/2021 à 15h31 CEST

Le Manchester United a commencé avec une victoire à domicile 5-1 sur le Leeds lors de leur premier match de Premier League, qui s’est déroulé ce samedi au Old Trafford. Avec ce résultat, le set des diables rouges est premier avec trois points et le longeur vingtième et sans points en fin de match.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe des Diables Rouges, qui a débuté au Old Trafford avec un peu de Bruno Fernandes à la 31e minute, terminant la première période avec un 1-0 à la lumière.

La seconde moitié de l’affrontement a débuté de manière favorable pour les Leeds United, qui a égalisé le match grâce à un but de Ayling quelques minutes après la reprise du duel, plus précisément à la minute 49. Mais plus tard, l’équipe locale est allée de l’avant à la lumière en mettant le 2-1 grâce à un but de Bois vert à la 52e minute. Manchester United à travers un nouvel objectif de Bruno Fernandes à la 54e minute, accordant 3-1. L’équipe des diables rouges s’est de nouveau jointe à la 60e minute grâce à un autre but de Bruno Fernandes, réalisant ainsi un triplé. Puis l’équipe locale a marqué à nouveau, ce qui a augmenté le score avec un but de Fred à 68 minutes, concluant le match avec un score final de 5-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Manchester United a donné accès à Matic, Sancho Oui Martial pour Mctominay, James Oui Pogba, Pendant ce temps, il Leeds United a donné accès à Junior, Helder Costa Oui Roberts pour Rodrigue, Harrison Oui Bamford.

L’arbitre a décidé de mettre en garde trois joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Shaw et par le Leeds admonesté Tonnelier Oui Raphinha.

Lors du tour suivant, le deuxième de Premier League, le Manchester United jouera son match contre lui Southampton à domicile. Pour sa part, Leeds United jouera dans son fief son match contre lui Everton.

Fiche techniqueManchester United :De Gea, Maguire, Lindelöf, Shaw, Wan-Bissaka, Fred, Mctominay (Matic, min.71), Bruno Fernandes, Pogba (Martial, min.74), James (Sancho, min.74) et GreenwoodLeeds United :Meslier, Cooper, Struijk, Dallas, Ayling, Koch, Klich, Rodrigo (Junior, min.46), Harrison (Helder Costa, min.71), Raphinha et Bamford (Roberts, min.76)Stade:Old TraffordButs:Bruno Fernandes (1-0, min. 31), Ayling (1-1, min. 49), Greenwood (2-1, min. 52), Bruno Fernandes (3-1, min. 54), Bruno Fernandes (4 -1, min. 60) et Fred (5-1, min. 68)