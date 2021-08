Victoire de Mikhail Kukushkin au tour de qualification

26/08/2021 à 02:00 CEST

Le joueur kazakh Mikhaïl Koukushkin, numéro 129 de l’ATP, remporté en deux heures et quarante et une minutes par 4-6, 6-3 et 7 (7) -6 (2) au français Mathias Bourgue, numéro 193 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Avec ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour de l’US Open.

Le tennisman français a réussi à casser le service de son adversaire à deux reprises, tandis que Kukushkin, de son côté, l’a également réussi à deux reprises. De plus, le joueur kazakh a réalisé 59% au premier service, 3 doubles fautes et 67% des points de service, tandis que la donnée de son rival est de 62% d’efficacité, 4 doubles fautes et 60% de points obtenus au service.

Dans le tournoi New York (US Open), une phase de qualification est préalablement réalisée au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le plus de points possibles pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des concurrents. 128 joueurs de tennis participent à cette étape spécifique. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.