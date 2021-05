Victoire de Minerva 2-1 contre Muleño

09/05/2021 à 15:34 CEST

Triomphe de Minerve 2-1 à propos Muleño lors de la réunion de la deuxième phase de la troisième division qui a eu lieu ce dimanche. le Minerve est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 0-1 à Lorca. Du côté des visiteurs, le Muleño il a été battu 0-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Churra et accumulé trois défaites consécutives dans la compétition. Après le résultat obtenu, le groupe est quatrième, tandis que le Muleño il est huitième après la fin du match.

La rencontre a commencé de manière imbattable pour lui Minerve, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à l’objectif de ville à la 32e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un score de 1-0 au tableau de bord.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a mis l’égalité avec un but de Cendre à 76 minutes. Mais plus tard, l’équipe locale à la minute 83 a pris les devants grâce à un but de Belencoso, mettant fin au match avec un résultat de 2-1 dans la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Minerve a donné accès à James pour Varela, Pendant ce temps, il Muleño a donné accès à chinois, Dani Franco, Cendre, Juan Alcaraz et López pour Raul, Alvaro Navarro, Lison, Junior Oui Soriano.

L’arbitre a donné un carton jaune à Château Oui Ureña par l’équipe locale déjà Hernandez par l’équipe Muleño.

Avec ce résultat, le Minerve il obtient 29 points et le Muleño avec 17 points.

le Minerve fera face le lendemain Murcie et le Muleño jouera contre El Palmar.

Fiche techniqueMinerva:Lopez, Castillo, Franki, Varela (Jaime, min.73), Ceballos, Martinez, Ureña, Mario, Ramón Marín, Belencoso et VillaMuleño:Abellan, Nacho, Alvaro Navarro (Dani Franco, min.45), Júnior (Juan Alcaraz, min.69), Cadú, Raul (Chino, min.12), Topo, Lisón (Ash, min.55), Hernández, Pico et Soriano (López, min 69)Stade:–Buts:Villa (1-0, min.32), Ash (1-1, min.76) et Belencoso (2-1, min.83)