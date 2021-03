Victoire de Movistar Estudiantes contre MoraBanc Andorra par 97-85

29/03/2021 à 23:20 CEST

le Étudiants Movistar a gagné à domicile contre MoraBanc Andorre par 97-85 lors de la vingt-huitième journée de la Ligue ACB. Les habitants viennent de remporter la victoire à domicile contre le Casademont Saragosse par 104-113 et après ce match, ils ajoutent un total de trois victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont également remporté la victoire à domicile contre le BAXI Manresa par 92-86. Avec ce résultat, le Étudiants Movistar est à la quatorzième place et cumule neuf victoires en 27 matchs joués, tandis que le MoraBanc Andorre reste en neuvième position avec 12 victoires en 26 matchs disputés.

Au cours du premier trimestre, le leadership était entre les mains du Étudiants MovistarEn fait, l’équipe a réalisé un 13-2 partiel et a augmenté la différence à un maximum de 16 points (20-4) et a terminé avec un 22-14. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, le MoraBanc Andorre et minimisé la différence de points à la fin du trimestre, qui s’est terminé par un score partiel de 24-29. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 46-43 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 20-19 et un total de 66-62. Enfin, dans le dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à égaliser le match grâce à un retour et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 14-18. Enfin, le match est arrivé à la fin du quart avec une égalité à 80-80 entre les deux équipes, le match a donc dû être prolongé jusqu’à la prolongation.

Pendant les prolongations, l’équipe locale a fondamentalement dominé, en fait, ils ont réalisé un partiel de 12-1 dans ce quart-temps, ont eu une différence maximale de 12 points (95-83) et ont conclu avec un résultat partiel de 17-5, le résultat final étant du parti 97-85 en faveur de Étudiants Movistar.

Parallèlement à tout cela, les joueurs les plus remarquables de la Étudiants Movistar étaient Jj Barea Oui Ange Delgado, qui a obtenu 20 points, sept passes et deux rebonds et 10 points et 15 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Clevin Hannah Oui Babatunde Olumuyiwa, avec 29 points, neuf passes et deux rebonds et 17 points, une passe et six rebonds respectivement.

Le prochain crash du Étudiants Movistar ce sera contre lui UCAM Murcie dans le Centre Wizink. De son côté, lors de la prochaine réunion, le MoraBanc Andorre sera mesuré avec le TD Systems Baskonia dans le Poliesportiu d’Andorre.