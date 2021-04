Victoire de Pozoblanco contre Rota (1-4)

18/04/2021 à 14:44 CEST

le Pozoblanco a complété une magnifique performance contre Cassé, qu’il a battu 1-4 pendant le match tenu au Stade municipal Navarro Flores ce dimanche. Grâce à ce résultat, l’ensemble Pozoalbense est troisième, tandis que le Cassé il est cinquième à la fin du match.

Le match a commencé de manière imbattable pour l’équipe de Pozoalbense, qui a débuté dans le Stade municipal Navarro Flores grâce à un but du point de penalty de Brian quelques minutes après le début du duel, plus précisément à la première minute. Cassé a réussi à égaliser le jeu avec un but de Luis Lara en minute 2. Mais plus tard, le Pozoblanco a pris la tête du tableau de bord en mettant le 1-2 par un but de Espagne à la 27e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, ce qui a augmenté les écarts établissant le 1-3 au moyen d’un double but de Brian à la 33e minute, terminant ainsi la première partie avec le résultat de 1-3.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Pozoalbense, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un peu de Zara peu de temps avant la fin, en particulier en 87, concluant le match avec un score final de 1-4.

C’était un jeu dans lequel les entraîneurs utilisaient tous leurs changements. De la part des locaux, ils ont sauté du banc Carlos, Guille Campos, Lune, Vigne Oui Orihuela remplacer Paco Borrego, Heredia, Ramon, Jorge Herrero Oui Carlos. Les changements de la Pozoblanco Ils étaient Zara, Lion, Valentin, Sanchez Oui Médina, qui est entré par Carlos Moreno, Andiron, Brian, Fraiz Oui Espagne.

L’arbitre a donné un carton jaune à Jorge Herrero par l’équipe locale déjà Carlos Moreno par l’équipe de Pozoalbense.

Avec ce résultat, le Cassé reste avec 23 points et le Pozoblanco obtient 33 points après avoir remporté le match.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Utrera, Pendant ce temps, il Pozoblanco jouera contre lui Les quartiers.

Fiche techniqueCassé:Moisés, Paco Borrego (Carlos, min.32), Vicente, Luis Lara, Ezequiel, Alberto Heredia, Ramón (Luna, min.46), Jorge Herrero (Parra, min.46), Carlos (Orihuela, min.69), Eloy et Heredia (Guille Campos, min.46)Pozoblanco:Javier, Joel, Rafa, Carlos Moreno (Zara, min.55), Cancelo, Ariza, Iniesta, Brian (Valentin, min.66), Fraiz (Sanchez, min.78), Espagne (Medina, min.78) et Morillo (Léon, min 55)Stade:Stade municipal Navarro FloresButs:Brian (0-1, min.1), Luis Lara (1-1, min.2), Espagne (1-2, min.27), Brian (1-3, min.33) et Zara (1-4 , au moins 87)