Victoire de Raúl Fernández en Moto2 !

27/06/2021

Rémy jardinier sortit comme une balle et commença à serrer pour étirer le groupe poursuivi par Sam bas Oui Augusto Fernández. Lowes a réussi à voler la place à Gardner en voyant que son rythme était supérieur et il a commencé à dominer la course. Raul Fernández il n’a pas pris un bon départ depuis la 1ère position et a perdu huit places après une erreur au départ, mais a rapidement réussi à rattraper le groupe de tête et à se placer derrière Gardner.

Les deux Espagnols avec Lowes et Gardner ont ouvert un petit écart de 2 secondes par rapport au groupe de poursuivants avec 11 tours à faire et ont commencé la lutte serrée pour la victoire. Raul Fernández trouve le rythme dans les derniers tours et prend ses distances avec les trois poursuivants. La recrue espagnole a montré la domination qu’il a eue tout au long du week-end et a remporté la victoire dans le Grand Prix d’Assen.

Augusto Fernández s’est battu contre Gardner pour le podium et a terminé 3e, Gardner était 2e hanté par Lowes qui était finalement 4ème. Ce fut aussi une belle course pour les autres coureurs espagnols de l’Assen TT qui, malgré une baisse de Aron Canet, ils étaient Jorge Navarro 7e, Xavi Vierge 8e et Albert Arenas 12e.