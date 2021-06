Victoire de Sergio Pérez à Bakou, avec un “coup de théâtre” de Verstapen et Hamilton

06/06/2021 à 16h28 CEST

Un accident de Max Verstappen a jeté par-dessus bord, à quatre tours de la fin, ce qui était un « chef-d’œuvre » Red Bull à Bakou. Le pilote néerlandais, qui menait avec une large marge d’avance tandis que son coéquipier Sergio Pérez a fait un travail d’équipe fantastique en freinant Lewis Hamilton (Mercedes), a subi une crevaison dans le pneu arrière de sa voiture et a ruiné ce qui semblait être une victoire certaine.

Après l’incident, la course a été arrêtée dans l’attente d’une décision de la Direction de Course et Michael Massi a choisi de reprendre l’action à un tour. Le GP d’Azerbaïdjan s’est décidé en deux minutes effrénées, au cours desquelles Sergio Pérez a réussi à se défendre de toutes les attaques et à remporter sa première victoire avec Red Bull et la deuxième de sa carrière sportive. Hamilton a été long au départ et a dit au revoir à ses options. Le Mexicain a devancé un reborn Sebastian Vettel, qui a signé son premier podium avec Aston Martin, et Pierre Gasly (Alpha Tauri), qui a réussi à tenir à distance le poleman Charles Leclerc (Ferrari), quatrième de la fin.

Son coéquipier Carlos Sainz a perdu toutes les options après avoir quitté la piste au début de la course et a grimpé jusqu’à la huitième position, la même position qu’il occupait après le tour supplémentaire de course. Fernando Alonso (Alpine) a pêché dans une “rivière trouble” et l’a jouée pour terminer en sixième position extraordinaire