Victoire de Socuéllamos par le minimum au stade Atlético B (0-1)

04/04/2021 à 14:45 CEST

le Socuéllamos a pris un bon départ dans la deuxième phase du deuxième B, grâce à une victoire à domicile pour le Athlétisme 0-1 dans le match disputé dimanche dans le Cerro del Espino. Avec ce résultat, l’équipe socuellamino est sixième et la Athlétique B cinquième après le match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La deuxième période a commencé positivement pour la Socuéllamos, qui a débuté son marqueur avec un but de Pepe Delgado à la minute 55, terminant le match avec un score final de 0-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Athlétique B a donné accès à Davo Fernandez, Diabate et Abde pour rouge, Marc Tenas et Le crâne, Pendant ce temps, il Socuéllamos a donné accès à Essomba, Luis Hernaiz, Madalin et Fran Cortés pour Abel Suarez, Stevens, Alberto et Kike Dominguez.

Dans le match, il y avait un total d’un seul carton jaune pour l’équipe socuellamino. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune pour Megias.

Avec ce résultat, les deux équipes se retrouvent avec 19 points dans la deuxième phase du deuxième B.

Le deuxième jour, le Athlétique B jouera contre lui Villarrubia loin de chez soi et Socuéllamos jouera son match contre Las Rozas dans son fief.

Fiche techniqueAthlétique B:Jaume, Rojas (Davo Fernández, min.62), Álvaro, Fernando Medrano, Camus, Calavera (Abde, min.76), Serrano, Ricard, Mario Soriano, Marc Tenas (Diabate, min.62) et CamelloSocuéllamos:Sánchez, Berruezo, Ramón Blázquez, Morros, Stevens (Luis Hernaiz, min.83), Pepe Delgado, Abel Suárez (Essomba, min.67), Cano, Kike Dominguez (Fran Cortés, min.88), Megías et Alberto ( Madalin, min.83)Stade:Cerro del EspinoButs:Pepe Delgado (0-1, min. 55)