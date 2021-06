Victoire de T1 sur Virtus.Pro dans le tournoi ESL One

Les T1 deviennent une force imparable.

ESL One s’est terminé avec une victoire de T1 3-2 dans une grande finale spectaculaire contre Virtus.pro.

C’est un enveloppement ! #ESLOne L’été 2021 est terminé, avec @T1 comme vainqueur ! 🏆 Nous tenons à remercier @intel, @DeutschePostDHL, @1xBet_Esports et @MonsterEnergy pour avoir rendu ce tournoi possible ! ❤️ Et bien sûr un grand merci à tous les fans pour s’être mis à l’écoute ! pic.twitter.com/g2YiAg3bLQ – ESL Dota2 🏖 (@ESLDota2) 20 juin 2021

En plus du titre ESL One, T1 a remporté un prix de 175 000 $ US, suivi du VP qui a réclamé ses 85 000 $. Les deux équipes se sont bien battues en finale, regardons les matchs avec de brefs récapitulatifs des moments importants.

Récapitulatif de la série

Après la première victoire de T1, VP n’a pas tardé à revenir dans la série avec deux victoires affirmées. C’est le T1 qui n’a pas baissé les bras et s’est battu pour remporter les deux derniers matchs.

Le premier match a vu VP choisir Templar Assassin sur Danil “gpk” Skutin, qui est connu pour très bien jouer le héros. Cependant, T1 avait des plans légèrement différents pour contrer le flux rapide de VP dans le jeu avec leurs héros agricoles rapides. Nuengnara “23savage” Teeramahanon qui a choisi Phantom Assassin, a ignoré Battle Fury et s’est précipité sur Desolator pour permettre au héros de se lancer dans les premiers combats en équipe. Bien sûr, cela n’a été possible que parce que T1 avait Magnus dans son équipe. T1 a scellé le match 10-24 en leur faveur.

Notre deuxième carte avait VP changeant de vitesse et mettant leur jeu de piétinement. L’équipe de SIC a opté pour un repêchage simple mais efficace avec Juggernaut carry, Lina mid et Centaur Warrunner en offlane. Avec des scores de 10-0 et 6-0 sur Jugg et Lina, VP a remporté le match 23-7.

Le troisième match a eu un résultat similaire, avec VP choisissant une gamme exceptionnelle de Faceless Void et Death Prophet. T1 avait un choix discutable de Leshrac offlane avec un support Hoodwink. VP a remporté le match 9-32 sur le score.

Le quatrième match est celui où les choses ont commencé à changer pour T1 alors qu’ils cherchaient à prendre le contrôle de leur repêchage et de leur jeu. VP a choisi Abaddon comme porte-à-porte de choix. Cependant, T1 n’a pas tardé à contrer avec Lifestealer carry et Viper mid. Leur équipe a également lancé la méta hache Manta dans le hors-bord. VP était fort en début de partie avec des choix d’Enchantress et de Kunkka, mais a eu un mauvais match contre LS qui a remporté le match 20-28 pour T1.

Notre Best of 5 allait jusqu’au bout.

Jeu 5

Ensuite, notre dernier match avait un brouillon assez solide des deux côtés sur le papier. VP ressemblait à la meilleure équipe dans les premières minutes du match avec beaucoup d’espace pour travailler grâce au choix de Timbersaw. Cependant, T1 avait une composition d’équipe particulière avec Broodmother, Nyx Assassin, Faceless Void, Leshrac et Warlock. Les combats d’équipe de VP semblaient faibles avec Wraith King comme la seule source de dégâts physiques à la main. Pour aggraver les choses, le sceptre d’Aghanim sur Nyx était extrêmement ennuyeux à gérer pour VP. Lesrac et Broodmother ont été efficaces pour pousser sur les hauteurs, Void étant à proximité pour s’engager dans des combats. T1 a réussi à gagner le match 16-20 sur le score.

T1 et Virtus.pro participeront tous deux au prochain tournoi International 10 qui débutera le 5 août.

Image vedette : T1 Twitter