Victoire de Victoria’s Secret avec un costume de propriétaire pour un magasin périmé – WWD

Les ramifications immobilières de la pandémie de COVID-19 et des fermetures de magasins de détail pendant les fermetures de l’année dernière se jouent devant les tribunaux.

Victoria’s Secret fait face à des allégations de son propriétaire selon lesquelles l’entreprise aurait mis fin prématurément à son séjour au centre commercial Westfield World Trade Center, situé dans le centre-ville de Manhattan, en violation présumée d’un contrat de location.

Dans une plainte déposée fin mai devant le tribunal de l’État de New York, Westfield a réclamé plus de 30 millions de dollars, alléguant que le détaillant avait «refusé de payer le loyer» et avait renoncé à mi-chemin d’un bail de 12 ans qui devait prendre fin. en 2029. La poursuite réclame plus de 4,2 millions de dollars de loyer impayé et environ 28 millions de dollars de dommages et intérêts pour la violation alléguée du bail.

“En vertu de la cession inadmissible des locaux par Victoria’s Secret, du défaut d’ouverture continue des activités et de l’exploitation et du non-paiement du loyer à l’échéance, Westfield a résilié le bail à compter du 27 mai 2021”, écrit Westfield dans sa plainte. “En raison des défauts de Victoria Secret en vertu du bail et de la résiliation qui en résulte, Westfield est en droit d’accélérer toutes les locations comme si le bail n’avait pas été résilié.”

Les représentants de Victoria’s Secret n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Le différend porte sur un point de discorde auquel sont confrontés les locataires des centres commerciaux et leurs propriétaires à travers le pays, car les détaillants ont fermé des milliers de magasins pendant la pandémie. Lorsque des locataires importants quittent un centre commercial pendant une crise, qu’arrive-t-il à ceux qui restent ?

Les contrats de location abordent parfois ces scénarios par le biais de ce qu’on appelle des clauses de colocation. De telles dispositions peuvent permettre aux locataires de réduire leur loyer ou de quitter leurs locaux pendant la durée de leur bail, s’ils peuvent prouver que d’autres locataires importants sont déjà partis.

Victoria’s Secret aurait invoqué de tels manquements à la colocation et cherché à résilier son bail. Mais Westfield fait valoir dans son procès que le détaillant n’avait pas présenté de preuves de sa réclamation concernant de tels problèmes de colocation.

“Westfield a répondu avec des documents prouvant qu’il n’y avait pas eu de manquement aux exigences de colocation pendant 12 mois consécutifs qui autoriseraient Victoria’s Secret à résilier le bail”, a déclaré Westfield dans la plainte.

“Victoria’s Secret a néanmoins soutenu que, basé sur rien de plus que” l’observation physique[ations] à plusieurs reprises par [Victoria’s Secret] personnel », les exigences de colocation n’étaient pas remplies », a-t-il déclaré.

L’entité plaignante de Westfield qui poursuit dans cette affaire est New WTC Retail Owner LLC.

La société mère de Victoria’s Secret, L Brands, avait déclaré au début de la pandémie qu’elle arrêtait les paiements de loyer au milieu des fermetures de magasins, une décision adoptée par de nombreux détaillants pendant la pandémie, même ceux du chapitre 11, un processus qui oblige généralement les entreprises en faillite à continuer de payer leurs loyer et factures pendant la procédure.