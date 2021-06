Victoire de Villa Santa Brígida après avoir battu Ibarra 4-1

20/06/2021 à 9h05 CEST

le Villa Santa Brígida signé une performance exceptionnelle après avoir battu à Ibarra lors du duel qui s’est déroulé en La Guiniguada ce samedi, qui s’est soldé par un score de 4-1. le Villa Santa Brígida Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Véra. Pour sa part, Ibarra il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Arucas et cumule trois défaites consécutives dans la compétition. Avec ce marqueur, l’équipe Satauteño est quatrième, tandis que la Ibarra il est neuvième après la fin du match.

La première partie du duel a commencé d’une excellente manière pour l’équipe locale, qui a débuté en La Guiniguada avec un objectif de Calum quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 1. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

La deuxième mi-temps a commencé de manière positive pour lui Villa Santa Brígida, qui a mis plus de terre entre les deux grâce à un peu de Arisay quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 48. Par la suite, une nouvelle occasion a augmenté le score des locaux grâce à un double but de Arisay à la 52e minute qui a établi le 3-0 pour le Villa Santa Brígida. Plus tard, ils sont revenus pour marquer les lieux au moyen d’un but des onze mètres de Francisco Trujillo à la 62e minute qui a laissé un 4-0 en faveur de Villa Santa Brígida. Mais plus tard le Ibarra à la minute 77, il a coupé les différences avec un but de Abien, terminant le match avec un score final de 4-1.

Avec ce résultat, le Villa Santa Brígida il reste 36 points et le Ibarra avec 11 points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Guimar, Pendant ce temps, il Ibarra jouera contre Guide DU.