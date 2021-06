Victoire d’El Álamo 3-1 contre Santa Ana

13/06/2021 à 22:07 CEST

L’Alamo a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-1 contre lui Sainte Anne ce dimanche dans le Facundo Rivas. L’Alamo est venu avec l’intention de retrouver le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre Complutense Alcala. Du côté de l’équipe visiteuse, le Sainte Anne perdu par un score de 0-4 lors du match précédent contre le Real Aranjuez CF et était sur une séquence de trois défaites consécutives. Après le résultat obtenu, l’équipe d’Alameño est sixième à l’issue du duel, tandis que le Sainte Anne est onzième.

La première partie de l’affrontement a commencé d’une excellente façon pour les Sainte Anne, qui a ouvert le tableau de bord avec un peu de Nando à la minute 11. Cependant, l’équipe d’Alameño a réagi et a égalisé le match au moyen d’un but de Noé frère à la minute 31. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de L’Alamo, qui a renversé le score en établissant le 2-1 grâce à un but dans son propre but de Martin à 37 minutes, clôturant ainsi la première partie avec un 2-1 sous les projecteurs.

La seconde moitié du duel a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a augmenté son score par rapport à son adversaire grâce à un nouveau but contre son camp de Martin, réalisant ainsi un doublé à la 53e minute, terminant le match sur un résultat final de 3-1.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Au L’Alamo ils entrèrent Scribe, Cañizares, Dominguez, James Oui Adrien remplacement Rivero, Tello, Noé frère, Kiko Zarza Oui Frisé, Pendant ce temps, il Sainte Anne a donné accès à Joaquin, Fernandez, Le désir, Toni Villarreal Oui Copain pour Blanc, Sauter, Buisson, Dufort Oui lis.

Dans le match, il y a eu un total de deux cartons jaunes uniquement pour l’équipe de Madrid. Plus précisément, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à Sauter Oui Fer bas.

Avec 35 points, L’Alamo de Francisco Javier Lopez Jiménez il s’est classé à la sixième place du classement général à la fin du match, tandis que l’équipe dirigée par Luis Sauras était à la onzième place avec 13 points.

L’équipe qui a joué le duel à domicile sera mesurée le lendemain avec le Villanueva del Pardillo, Pendant ce temps, il Sainte Anne jouera contre lui Villaverde.

Fiche techniqueL’Alamo :Alberto Olmedo, Siu, Boriba, Kiko Zarza (Jaime, min.80), Raba, Rivero (Escrib, min.59), Crespo (Adrián, min.80), Tello (Cañizares, min.59), Noe Bro (Dominguez , min.68), Amaya et Raúl JuliáSainte Anne :Munera, Boveda (Fernandez, min.61), Fer Bajo, Guirado, Martín, Mata (Desiré, min.61), Duffort (Toni Villarreal, min.70), Nando, Lee (Mateos, min.70), Blanco ( Joaquín, min.61) et IslaStade:Facundo RivasButs:Nando (0-1, min. 11), Noe Bro (1-1, min. 31), Martín (2-1, min. 37) et Martín (3-1, min. 53)