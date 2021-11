Victoire des cavaliers de Ricky

14/11/2021 à 07:54 CET

Darius Garland a marqué deux lancers francs avec neuf secondes à jouer et a terminé avec 22 points pour les Cleveland Cavaliers, qui ont battu les Boston Celtics 91-89.

Evan Mobley a récolté 19 points et neuf rebonds, et Le joueur espagnol Ricky Rubio a marqué 16 pour les Cavaliers (9-5).

Rubio a joué 33 minutes, a marqué 4 des 17 tirs sur le terrain, dont 2 des 8 triples et 6 des 6 de la ligne du personnel, a obtenu cinq rebonds et délivré six passes décisives.

Pour les Celtics (6-7), le meilleur buteur était Dennis Schroder, avec 28 points.

Schroder a eu la chance de forcer les prolongations pour Boston, mais a raté un tir de saut de la ligne de base droite à la fin du temps imparti.

Jayson Tatum a marqué 21 points et Robert Williams III a contribué au double-double de 12 points et 16 rebonds.

Le joueur espagnol Juancho Hernangómez a contribué quatre points en cinq minutes d’action lors de la réalisation de 2 buts sur 2 sur le terrain.

Les Celtics ont vu leur séquence de deux victoires consécutives interrompue et n’ont pas dépassé 0,500 pour la première fois cette saison.

Les équipes se réuniront à nouveau lundi au Rocket Mortgage FieldHouse.