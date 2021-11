Victoire des Cavs de Ricky Rubio et des Pelicans de Willy Hernangómez

victoire de Les Cavaliers de Cleveland à la maison avant Les francs-tireurs de Dallas par 114-96 dans un duel dans lequel les Ohioans ont été de loin supérieurs dès le départ et ont fini par remporter la victoire avec une certaine aisance.

Jarrett Allen a été le meilleur du match avec 28 points et 14 rebonds. Lauri Markkanen a ajouté 24 points et Darius Garland a terminé le match avec 18 points et 9 passes. Ricky Rubio il a contribué 7 points, 7 rebonds et 6 passes décisives depuis le banc. +30 avec lui en piste pour quelques Cavs qui ont décroché leur deuxième victoire consécutive après le retour du rookie Evan Mobley (12 points pour lui).

Sur les Mavs, le meilleur était Luka doncic avec un triple-double insuffisant. Le Slovène a terminé le match avec 25 points (7 sur 11 sur 3 points), 10 rebonds et 10 passes décisives. Malgré cela, -20 avec lui sur la piste. Aucun autre joueur des Mavericks n’a fait plus de quinze points. Mal Porzingis : 9 + 5. En général, horrible le jeu des Texans.

Les Pélicans gagnent avec un Valanciunas déchaîné

Victoire forcée de certains branchés Pélicans de la Nouvelle-Orléans qui sont sur une séquence de résultats positifs depuis Willy Hernangómez entre dans la rotation. Hier, ils ont battu les Clippers de Los Angeles à domicile par 123-104 dans le meilleur duel de leur carrière NBA de Jonas Valanciunas (39 points, 15 rebonds, 7 sur 8 sur des triples). Brandon Ingram a contribué 27 unités. Willy Hernangómez, avant l’exhibition lituanienne, a compté à cette occasion avec 16 minutes (Willie Green a une allergie à les assembler pendant une seconde). Il a terminé avec 9 points (4 sur 6 en field goal) et 6 rebonds. Chez les Clippers, qui sont dans une séquence de défaites, Paul George a été le meilleur avec 27 points. Bon match de Serge Ibaka : 13 points et 6 rebonds.