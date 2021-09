Victoire des joueurs de tennis Arévalo et Olmos en quarts de finale de l’US Open

09/07/2021

Le à 19h00 CEST

Le joueur de tennis salvadorien Marcelo Arevalo, numéro 36 de l’ATP et le joueur de tennis mexicain Giuliana Olmos, numéro 24 de la WTA remportée en quarts de finale de l’US Open par 3-6, 6-3 et 10-4 en une heure et seize minutes au joueur brésilien Démolisseur Marcelo déjà l’australien Ellen Perez, numéros 51 et 46 de l’ATP. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire des joueurs lors des demi-finales de la compétition.

Les statistiques du match indiquent qu’Arévalo et Olmos, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires à deux reprises, tandis que la paire perdante l’a également réussi à deux reprises. De même, Arévalo et Olmos ont réalisé un premier service de 92 %, réussissant à remporter 75 % des points de service, tandis que leurs rivaux ont atteint 94 % d’efficacité et ont remporté 60 % des points de service. Enfin, en matière de fautes, les joueurs vainqueurs n’ont pas commis de double faute et les joueurs de la paire vaincue n’ont pas commis de double faute.

Le championnat se poursuivra avec la confrontation d’Arévalo et Olmos contre les joueurs australiens Max purcell et Dayana Yastremska.

Le tournoi se déroule à New York du 1er au 11 septembre sur court extérieur en dur. Au total, 32 couples participent à cette compétition.