Victoire des joueurs de tennis Krawczyk et Salisbury en huitièmes de finale de l’US Open

09/05/2021

Le à 10h00 CEST

L’Américain Desirae Krawczyk, numéro 19 de la WTA et la joueuse britannique Joe Salisbury, numéro 6 de l’ATP remporté par 7 (7) -6 (1) et 7-5 en une heure et trente-neuf minutes au joueur de tennis slovaque Philippe Polasek, numéro 14 de l’ATP et joueur de tennis suisse Belinda Bencic, numéro 164 de l’ATP en huitièmes de finale de l’US Open. Avec ce résultat, les joueuses de tennis prennent place pour les quarts de finale de l’US Open.

Les statistiques du match indiquent que les vainqueurs ont réussi à casser le service à leurs rivaux 4 fois, au premier service ils ont eu une efficacité de 71%, ils n’ont commis aucune double faute et ils ont réalisé 70% des points de service. Quant à la paire perdante, elle a réussi à casser le service de ses adversaires 3 fois, a atteint 68% d’efficacité, a commis 4 doubles fautes et a remporté 55% de ses points de service.

Krawczyk et Salisbury se rencontreront en quarts de finale avec les Néerlandais Demi Schuurs et ponceuse gille.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Pendant la compétition, un total de 32 couples s’affrontent.