Victoire des joueurs de tennis Rojer et Klepac en seizièmes de finale à Wimbledon

03/07/2021 à 22h00 CEST

Le joueur néerlandais Jean-Julien Rojer, numéro 27 de l’ATP et le slovène Andreja Klepac, numéro 30 de la WTA remporté en une heure et trente-trois minutes par 7 (7) -6 (5) et 6-4 le joueur de tennis équatorien Escobar Gonzalo déjà le joueur de tennis russe Vera Zvonareva, numéros 52 et 37 de l’ATP en seizièmes de finale de Wimbledon. Après ce résultat, les joueurs seront en huitièmes de finale à Wimbledon.

Les données du match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires à deux reprises, tandis que le couple vaincu, pour sa part, a réussi à une occasion. De même, Rojer et Klepac ont atteint 68% d’efficacité au premier service et ont pris 70% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 72% d’efficacité et ont réussi à gagner 64% des points de service. Enfin, concernant les pénalités, les joueurs classés ont commis 2 doubles fautes et les joueurs éliminés ont commis 2 doubles fautes.

Lors des huitièmes de finale, Rojer et Klepac affronteront les joueurs indiens Rohan bopanna Oui Sania mirza.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Double Mixte) un total de 47 couples se font face. De plus, il se déroule du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur.