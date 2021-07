Victoire des joueurs de tennis Zhang et Peers en huitièmes de finale de Wimbledon

07/07/2021

Le 07/08/2021 à 08:00 CEST

Le joueur de tennis chinois Shuai zhang, numéro 48 de la WTA et joueuse de tennis australienne Jean pairs, numéro 24 de l’ATP remporté par 6-4 et 7 (7) -6 (4) en une heure et quarante-sept minutes au joueur croate Ivan Dodig, numéro 8 de l’ATP et Yung-jan chan, numéro 21 de l’ATP en huitièmes de finale à Wimbledon. Avec ce résultat, on verra les vainqueurs du match dans la prochaine phase de Wimbledon, les quarts de finale.

La paire perdante a réussi à briser le service à une occasion, tandis que les gagnants l’ont fait à 2 reprises. De même, Zhang et Peers ont atteint 76% au premier service, commis une double faute et marqué 63% des points de service, tandis que leurs rivaux ont obtenu 70% d’efficacité, ont commis 3 doubles fautes et ont réussi à gagner 65% des points de service.

Le prochain duel correspond aux quarts de finale du championnat et dans celui-ci Zhang et Peers affronteront les Français Edouard Roger-Vasselin Oui Nicole Mélichar.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Double Mixte) 46 couples y participent. De plus, il se déroule entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.