Victoire des Lakers et des Nets en NBA

Les anciens joueurs des Houston Rockets, l’attaquant vétéran Carmelo Anthony et le meneur Russell Westbrook, étaient les leaders de l’attaque gagnante des Lakers de Los Angeles, qui, ce dimanche, ont battu l’équipe texane 95-85.

Anthony, qui est resté en réserve, a contribué 23 points, tandis que Westbrook a atteint 20 points lors de la victoire des Lakers.

L’équipe de Los Angeles a également eu le soutien du centre Anthony Davis en complétant le match avec un double-double de 16 points et 13 rebonds.

Alors que l’attaquant vedette LeBron James a marqué 15 points lors de la quatrième victoire des Lakers en cinq matchs après avoir ouvert la saison avec deux défaites consécutives.

Le vétéran garde Eric Gordon a marqué 17 points et le centre Christian Wood en a eu 16 autres pour les Rockets, qui ont perdu leur quatrième match consécutif au début d’un road trip de cinq matchs.

L’attaquant espagnol recrue Usman Garuba est sorti pendant une minute avec les Rockets et a ajouté un rebond défensif.

Anthony a eu un autre match dynamique lors de sa première saison avec Los Angeles, marquant cinq 3 et égalant sa carrière avec quatre blocs.

Le vétéran de 19 ans de la NBA, qui a mené les Lakers en marquant deux fois cette saison, a réussi au moins quatre blocs et deux interceptions dans un match pour la première fois depuis le 2 décembre 2003.

James est sorti du terrain à 6 sur 19 lors de son deuxième match après une douleur à la cheville droite, mais a récolté huit passes décisives et sept rebonds.

Pour sa part, le gardien vedette James Harden a joué son match le plus complet jusqu’à présent cette saison et avec un triple-double de 18 points, 10 rebonds et 12 passes décisives, il a mené les Brooklyn Nets 117-91 à la victoire sur les Detroit Pistons.

Harden est le joueur de haut rang de tous les temps de Brooklyn avec 13 triples doubles et a rejoint le légendaire Larry Bird pour la septième place sur la liste de tous les temps de la NBA.

Il a également eu l’aide de l’attaquant Kevin Durant, qui a marqué 23 points avant d’être expulsé au troisième quart. Durant est devenu le troisième joueur de l’histoire de la NBA des Nets à marquer au moins 20 points lors des sept premiers matchs de l’équipe pour commencer une saison.

Le centre LaMarcus Aldridge a ajouté 16 points en tant que réserve, en plus de saisir trois rebonds, tandis que le garde De’Andre Bembry a contribué 15 points et l’attaquant Joe Harris en a atteint 12.

Brooklyn s’est amélioré à 4-3 avec sa deuxième victoire consécutive, Detroit est tombé à 1-5 avec la défaite.