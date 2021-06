Victoire des Milwaukee Bucks contre les Brooklyn Nets 86-83

11 juin 2021 à 09:06 CEST

dollars de Milwaukee a réussi à gagner à domicile devant Filets de Brooklyn 86-83 lors du troisième match des Play-offs des demi-finales de la NBA Eastern Conference. Avec cette victoire, dollars de Milwaukee parvient à raccourcir les distances sur le tableau de bord, qui continue à ce moment 1-2 en faveur de Filets de Brooklyn.

Au cours du premier trimestre, la direction était entre les mains de dollars de MilwaukeeEn fait, il a obtenu un pointage de 14-2 et a gagné par 21 points (30-9) et a terminé avec un résultat de 30-11. Après cela, au deuxième quart-temps, les visiteurs ont réduit les distances. En fait, ils ont obtenu un pointage de 13-1 au cours du quart, qui s’est terminé par un pointage de 15-31. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 45-42 au compteur.

Au cours du troisième quart-temps, il y a eu des alternances sur le tableau de bord, qui se sont terminées par un résultat partiel de 22-23 (et un total de 67-65). Enfin, le dernier quart-temps a également connu plusieurs mouvements au tableau d’affichage et le quart-temps s’est terminé sur un résultat partiel de 19-18. Enfin, le match s’est terminé sur un score final de 86-83 en faveur de l’équipe locale.

Pendant le match, dollars de Milwaukee a remporté la victoire grâce à 35 points, une passe décisive et 15 rebonds de Khris Middleton et les 33 points, deux passes et 14 rebonds de Giannis Antetokounmpo. Les 30 points, cinq passes et 11 rebonds de Kevin Durant et les 22 points, une passe décisive et cinq rebonds de Kyrie Irving ils n’étaient pas suffisants pour Filets de Brooklyn pourrait gagner le match.

Lors du prochain match, les deux équipes se retrouveront, cette fois dans le Forum Fiserv dans le quatrième duel de la série. Suivez le calendrier NBA dans son intégralité.