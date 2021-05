Victoire des Squashers de Santorum ⋆ .

Le concert de Rick Santorum en tant que contributeur de CNN s’est brusquement interrompu le 22 mai. Les gauchistes sur Twitter ont finalement trouvé un prétexte pour leur croisade pour débarrasser CNN de ce conservateur turbulent. Santorum a suggéré dans un discours du 23 avril que les documents fondateurs de l’Amérique ne s’inspiraient pas de la culture amérindienne. Cela suffisait à CNN pour le vider.

La paille finale était une sorte de tournée d’excuses désignée sur l’émission de Chris Cuomo le 3 mai. Santorum a expliqué qu’il ne voulait pas faire disparaître les Amérindiens, mais que rien n’allait arrêter le rouleau compresseur.

Chris Cuomo sans vergogne peut interviewer son frère le gouverneur Andrew Cuomo à plusieurs reprises et le proclamer un modèle miraculeux pour la politique des coronavirus, en totale contradiction avec les faits, et il est toujours là. Cuomo peut conseiller à son frère de jouer dur avec ses accusateurs de harcèlement sexuel et de refuser de démissionner, et il est toujours là. Jeffrey Toobin peut se masturber devant des collègues féminines lors d’un appel Zoom, et il fait toujours partie du personnel.

Mais dire quelque chose qui dérange Twitter de gauche? Tu dois partir.

Ils ont exagéré les commentaires de Santorum en ce que le Daily Beast a prétendu être des commentaires «racistes» et «pro-colonisation». C’était une écoute libérale agressive. Ils ont transformé le message de Santorum en “Les Blancs ont fait de ce pays un pays formidable, et personne d’autre n’a d’importance historique.” Ce n’est pas ce qu’il a dit.

La substance n’est pas le vrai problème. Tout est question de purge. Les seuls «républicains» que CNN veut plus sont les électeurs de Biden comme Ana Navarro, qui a tweeté une vidéo de LeBron James faisant une danse latine et a affirmé que «c’est la meilleure chose que j’ai vue toute la journée. Sauf pour les nouvelles Santorum [is] plus avec CNN. “

Ensuite: la gauche veut renvoyer Meghan McCain et faire de Navarro le résident «républicain» sur «The View». Devinez quoi? Ils ont essayé cela avec la «républicaine» Nicolle Wallace, et cela a échoué.

Mais CNN ne pense pas que la dissidence conservatrice pourrait aider avec leurs terribles notes. Tout droitier qui s’oppose à la ligne du parti CNN disparaît. Qu’est-il arrivé à David Urban? Ils avaient apparemment besoin de trop de clauses de non-responsabilité pour son travail de lobbying. (C’est le prétexte.) L’analyste de l’application de la loi James Gagliano a dérangé les gauchers de Twitter en osant engager les journalistes sur la notion de parti pris libéral. Cela doit être puni.

Scott Jennings, contributeur de CNN, est apparemment l’espèce en voie de disparition qui reste, le dard d’escargot ou le rat kangourou de l’expert du câble. Il devrait s’attendre à ce que la Censor Squad tourne son attention vers lui.

Les libéraux comme Tom Jones de Poynter.com soulignent que les téléspectateurs de CNN n’aiment pas le «chaos» des désaccords réels sur leur télévision. «Les apparitions de Santorum se sont souvent transformées en disputes et en interruptions.» Oui, il était le plus aberrant, le loup solitaire. Jones a ajouté: “Je l’ai trouvé plutôt inconfortable, frustrant et chaotique – ce qui en fait tout le contraire d’une bonne télévision.”

Quiconque applaudit le licenciement de Santorum ferait mieux de ne pas venir sur la place publique et de dénoncer la façon dont les Américains «se retirent dans leurs silos» pour regarder les informations unilatérales. Les journalistes libéraux semblent très à l’aise pour construire et renforcer leur partialité, et font régulièrement pleuvoir des missiles sur les «silos» conservateurs, même si Fox News est plus tolérant envers les libéraux que CNN ne tolère les conservateurs.

Aujourd’hui, la bulle libérale de CNN a un mur plus épais que jamais. Jeff Zucker demande à ses animateurs de «nouvelles» de larguer des bombes éditoriales toutes les heures sur les républicains et de sortir leurs mouchoirs pour pleurer devant la caméra sur la façon dont la révolution socialiste n’est pas encore terminée. Les émoticônes sont présentes et les rapports sont sortis. L’unanimité est au rendez-vous et le débat est terminé. Pourquoi un conservateur ou un républicain perdrait-il un moment sur cet infopublicité sans fin, sauf pour l’exposer et le corriger?