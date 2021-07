Victoire des tennismen Santamaria et Zidansek lors de la 30e finale de Wimbledon

01/07/2021

Le 07/02/2021 à 02:45 CEST

Le joueur de tennis américain Sabrina Santamaria, numéro 65 de la WTA et le slovène Tamara zidansek, numéro 62 de la WTA remporté en une heure et neuf minutes par 6-3 et 6-2 au joueur espagnol Lara Arruabarrena, numéro 83 de la WTA et en Argentine Nadia Podoroska, numéro 69 de la WTA lors de la 30e de finale de Wimbledon. Après ce résultat, les joueuses de tennis parviennent à se qualifier pour les seizièmes de finale à Wimbledon.

Les statistiques montrent que Santamaria et Zidansek, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, tandis que la paire perdante a réussi une fois. De même, Santamaria et Zidansek ont ​​réalisé 75 % au premier service et réalisé 65 % des points de service, tandis que l’efficacité de leurs adversaires était de 55 % et ils ont réalisé 55 % des points de service. Enfin, par rapport aux pénalités, les joueurs vainqueurs ont commis 2 doubles fautes et les joueurs éliminés en ont commis 2.

Lors de la ronde de 32 Santamaria et Zidansek seront mesurés par rapport aux gagnants du match dans lequel ils devront faire face Anastasie Potapova Oui Leylah Annie Fernandez contre Ioana Raluca Olaru Oui Nadiia Kichenok.

Le tournoi Double Dames de Wimbledon. Il se déroule sur une pelouse extérieure et un total de 64 couples peut être vu dessus. Il se déroule également du 28 juin au 11 juillet à Londres.