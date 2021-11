Victoire des tennismen Venus et Puetz en finale du tournoi ATP 1000 à Paris

11/07/2021 à 14h45 CET

Le Néo-Zélandais Michel Vénus, numéro 17 de l’ATP et joueur de tennis allemand Tim Puetz, numéro 24 de l’ATP remporté en finale du tournoi ATP 1000 de Paris pour 6-3, 6 (4) -7 (7) et 11-9 en une heure et cinquante-six minutes aux Français Nicolas Mahut et Pierre Hugues Herbert, numéro 5 de l’ATP et, respectivement, numéro 8 de l’ATP. Avec ce résultat, les joueurs deviennent les champions du tournoi ATP 1000 de Paris.

Les statistiques sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires une fois, ont été efficaces à 80% sur le premier service, ont commis 3 doubles fautes et ont réussi à remporter 73% de leurs points de service. Quant à la paire vaincue, ils ne pouvaient à aucun moment casser le service à leurs adversaires, ils ont eu un premier service de 64%, ils ont commis 3 doubles fautes et ils ont réussi à gagner 67% des points de service.

Le tournoi Paris (ATP Paris) se déroule du 1er au 7 novembre sur un court intérieur en dur. Au total, 24 couples participent à cette compétition.