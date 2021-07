Victoire des vétérans britanniques : les chasses aux sorcières des héros traqués se terminent enfin | Politique | Nouvelles

in

Irlande du Nord : des vétérans protestent contre la « chasse aux sorcières » en cours

Des centaines d’anciens combattants qui craignent un nouvel interrogatoire doivent être rassurés qu’ils sont protégés par la loi. Les paramilitaires nord-irlandais bénéficieront de la même immunité. Un ancien chef de l’armée l’a décrit comme la “moins pire” option pour résoudre le problème vieux de plusieurs décennies. Le général Lord Dannatt a déclaré: “Cette proposition pourrait ne pas convenir à tout le monde. Mais elle pourrait être décrite comme un progrès, donc je la saluerais.”

Il a ajouté: “Ce n’est pas idéal – mais mieux que là où nous sommes maintenant.”

Cependant, de nombreux anciens combattants estiment que la proposition les met sur un pied d’égalité avec les terroristes, ce qu’ils trouvent insultant et injuste. Les inclure est également considéré comme un coup dur pour les victimes de la campagne terroriste de 30 ans de l’IRA.

Mais les initiés du gouvernement l’ont qualifié de “meilleure chance” de faire face au passé douloureux de l’Irlande du Nord. Il est entendu que le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, annoncera des plans aux Communes aujourd’hui.

La législation à l’automne permettra aux pourparlers de se poursuivre avec le gouvernement irlandais. Le changement devrait être promulgué au début de l’année prochaine.

Il fixera un délai de prescription qui arrêtera les poursuites pour actions présumées avant une date précise – probablement en 1998, lorsque l’accord du Vendredi saint a été signé.

Un ensemble de mesures de vérité et de réconciliation devrait être inclus.

La campagne du Daily Express Betrayal Of Our Veterans s’est battue pendant plus de trois ans pour que les ex-troupes bénéficient de l’immunité pour les actions qu’ils ont entreprises au service de leur pays.

Soldats en service dans la région de Falls Road à Belfast (Image: PA Archive/PA Images)

Certains politiciens et militants ont déclaré que la décision du gouvernement laisse les gens sans accès à la justice.

Paul Young, du Mouvement des anciens combattants d’Irlande du Nord, a déclaré : « Toute législation qui met fin aux poursuites et aux enquêtes sur l’héritage de la sécurité des forces sera la bienvenue.

“Cependant, ce ne peut pas être une législation qui donne une équivalence entre les forces de sécurité et les auteurs de terrorisme.”

M. Lewis pense qu’un délai de prescription est la seule solution logique au problème des anciens soldats et policiers poursuivis.

Les poursuites encombrent le système judiciaire, car la police et les tribunaux se concentrent sur les affaires qui n’ont pas de perspective réaliste de succès tout en donnant de faux espoirs aux familles.

L’Accord du Vendredi Saint a déjà protégé de nombreux terroristes contre les poursuites judiciaires – 500 ont été libérés de prison plus tôt et jusqu’à 300 suspects ont été rassurés qu’ils ne seront pas poursuivis.

Mais 230 vétérans de l’armée font l’objet d’une nouvelle enquête – et bien d’autres pourraient être touchés sans modification de la loi. Le gouvernement insiste sur le fait que les lois envisagées ne constituent pas une amnistie car elles n’accordent pas de grâce aux personnes impliquées. Il a rejeté une exemption pour permettre des enquêtes sur des preuves « nouvelles et convaincantes », car cela lancerait un nouveau cycle d’enquêtes.

La scène de l’explosion d’une voiture piégée par l’IRA à l’extérieur de l’Old Bailey (Image: .)

Un initié du gouvernement a déclaré: “Nous voulons donner à la société d’Irlande du Nord les meilleures chances d’avancer ensemble.

“Pour ce faire, nous devons faire face à la réalité difficile et douloureuse que la perspective réaliste de poursuites est infime. Tant que cette perspective demeure, l’Irlande du Nord continuera d’être paralysée.

“Notre package hérité aidera l’Irlande du Nord à dépasser un cycle accusatoire qui ne fournit pas d’informations ni de réconciliation.”

Le député conservateur Johnny Mercer, qui a démissionné de son poste de ministre de la Défense à cause du traitement réservé aux anciens combattants de Troubles, a déclaré que le gouvernement prenait la solution “simple”. Il a déclaré: “Un délai de prescription sans qualification est une amnistie – ce à quoi je me suis toujours opposé.

“Nous ne devrions pas en toute conscience couper les voies vers la justice là où des preuves existent, simplement à cause du temps qui s’est écoulé. Les vétérans qui se sont battus pour maintenir la paix dans les strictes contraintes de la loi en Irlande du Nord n’ont jamais préconisé cette voie.

“Cela a toujours été la réponse simple – je comprends pourquoi le gouvernement fait cela, mais j’aurais fait les choses différemment à travers des choses comme les codes de poursuite.”

Des graffitis républicains ornent un mur entourant l’hôpital Royal Victoria (Image: .)

Les procureurs d’Irlande du Nord ont récemment déclaré qu’ils avaient l’intention d’abandonner deux affaires d’il y a près de 50 ans.

Ils ont déclaré qu’il n’y avait plus de chances raisonnables que des preuves clés soient admissibles aux procès du soldat F, le seul inculpé des meurtres du dimanche sanglant, et du soldat B, accusé du meurtre de Daniel Hegarty, 15 ans, et des blessures de son cousin Chris, 16 ans, en 1972.

Une contestation judiciaire de la décision de retirer les poursuites contre le soldat F se poursuit.

Les nouvelles lois arriveront trop tard pour aider Dennis Hutchings, 80 ans, de Cornwall, qui risque d’être jugé en

Octobre. Ils ne s’appliqueront qu’une fois la législation entrée en vigueur l’année prochaine. Le gouvernement estime que ce serait un outrage au tribunal que de l’appliquer aux poursuites en cours.

M. Young a ajouté : « Les forces de sécurité ont été au centre des poursuites judiciaires plutôt que celles qui ont commis 90 % des meurtres terroristes. être un “moment de Chamberlain, agitant un projet de loi et criant la paix à notre époque” si ce n’est pas le cas.”

Le député conservateur Johnny Mercer a déclaré que le gouvernement prenait la “sortie facile” (Image: Liam McBurney / PA Wire)

Commentaire de Lord Dannatt

DEPUIS trop d’années maintenant, les anciens combattants âgés ont vécu dans la peur d’être frappés à la porte à cause des incidents des Troubles.

Si, comme prévu, le gouvernement propose aujourd’hui un délai de prescription pour empêcher les enquêtes interminables sur les vétérans et les terroristes, il choisira la moins pire des options, mais ce sera le genre de progrès qui est désespérément nécessaire.

Je fais pression depuis un certain temps pour qu’une telle loi interdise les poursuites pour des événements survenus avant avril 1998, date de la signature de l’Accord du Vendredi Saint.

Cela s’appliquerait aux terroristes – loyalistes et nationalistes – et aux militaires.

Si certains soldats pensent que cela les met sur un pied d’égalité avec les terroristes, c’est pourquoi je l’appelle l’option la moins pire. Ce n’est pas idéal mais mieux que là où nous sommes maintenant.

Sans cela, il y a la menace de plus d’enquêtes et de plus de poursuites.

Cela pourrait ne pas convenir à tout le monde. En effet, cela pourrait ne convenir à personne. Mais cela pourrait être décrit comme un progrès, donc je l’apprécierais.

Il y a aussi un précédent. En 1923, le gouvernement de Dublin a décidé d’avoir un délai de prescription couvrant les terribles incidents de la très méchante guerre civile de l’Irlande après l’indépendance.

Ils ont décidé de ne pas enquêter pour que le pays puisse avancer. C’est un précédent utile dont je pense que Washington prendra note.

Au cours des dernières semaines, nous avons vu la difficulté de juger des anciens combattants dans des affaires qui remontent à près de 50 ans. Les procès des soldats A et C et les affaires contre les soldats B et F ont échoué ou ont été classés en raison de l’irrecevabilité des preuves.

Mais le délai de prescription proposé devrait également s’accompagner d’un processus de vérité et de réconciliation.

Des questions pourraient encore être posées afin que les familles puissent savoir comment leurs proches sont morts.

Des militaires ou des terroristes pourraient donner des réponses en sachant qu’ils ne pourraient pas être incriminés.

Cela peut aider les familles à découvrir la vérité mais, malheureusement, je doute qu’il y ait beaucoup de réconciliation.

Mais nous disons depuis trop longtemps à quel point il est injuste que des soldats dans la cinquantaine, la soixantaine et la soixantaine, dont beaucoup sont en mauvaise santé, vivent encore dans la peur d’être frappés à la porte.

Gardez à l’esprit que dans la plupart des cas, les soldats impliqués dans les incidents des Troubles opéraient avec les règles d’engagement et que leurs actions étaient légales.

En revanche, les terroristes se sont levés et sont sortis pour bombarder, tuer et mutiler.

Il n’y a pas d’équivalence morale entre les forces de sécurité et les terroristes.

Mais selon ce plan, frapper à la porte aurait un sens différent. Il n’y aurait plus de menace de poursuites.

Et pour les vétérans, ce serait une excellente nouvelle.