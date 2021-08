Victoire des White Sox à Toronto grâce à un coup de circuit

Les Bas blancs Ils ont obtenu leur victoire (74) sur un score de 10-7 au Roger Center, frappant de longs coups pour soutenir Carlos Rodón à son retour, après une blessure à l’épaule.

Le duel a été fermé en raison de la qualité des deux titulaires dans le match, Carlos Rodon pour les Sox blancs et H. Ryu pour les Blue Jays. Mais l’histoire était toute autre.

Au début du match, Marcus Semien a frappé un circuit en solo (31) en fin de première manche pour donner l’avantage à son équipe.

La réaction a été immédiate et César Hernandez il a imité Marcus avec son numéro 21 pour égaliser au début de la deuxième manche.

Après cette égalité, le jeu deviendrait une production de courses dans toutes les manches.

Comme il est d’usage dans Sox blancs, les Cubains ont toujours mis leur grain de sable pour la victoire, cette fois n’a pas fait exception, quand dans la troisième manche, un coup de circuit des Cubains arrivait Luis Robert Moiran et José Dariel Abreu, leurs home runs respectivement 4 et 27 pour les deux.

Charlie Il était intraitable et a marché cinq manches complètes, avec cinq coups sûrs, deux points autorisés, trois retraits au bâton et un but sur balles, avec seulement 67 lancers. Pour obtenir sa 10e victoire et provoquer une saine envie de ses coéquipiers Lance Lynn et Lucas Giolito, ayant plus de soutien au frappeur que les deux lors de leurs sorties précédentes.

Le jeu a continué avec les poussées de Leury Garcia et Tim Anderson pour augmenter l’avance à 7-1, avec des remorqueurs doubles et simples.

Marcus Semien a coupé le match avec son deuxième point produit du match avec un simple au champ gauche.

Double (3) de Seby zavala apporter à Leury Garcia, puis marquer avec le single de Tim Anderson, et mettre l’avantage 9-2.

La Russa avec le jeu ouvert, il a pris le lance-flammes dans la boîte Michael Kopech qui a vu comment un si grand avantage est devenu petit. Randal Grichuk, Corey Dickerson, Bo Bichette et Marcus Semien avec leur deuxième circuit du match, ont clôturé le match 9-7 avec leurs connexions.

En neuvième manche Eloy Jiménez était chargé de prolonger la victoire avec son home run numéro sept de la saison.

Pour fermer le jeu Tony La Russa porté à Craig Kimbrel, qui s’est senti dans son environnement pour réclamer son numéro de secours 24, le premier avec le maillot du Sox blancs.

De cette façon le Sox blancs ils sont toujours en route pour octobre avec une avance de neuf matchs et demi sur leur plus proche poursuivant, les Indians de Cleveland.