Victoire des Whitecaps de Vancouver 2-1 contre le Los Angeles FC

22/08/2021 à 6h14 CEST

Le Whitecaps de Vancouver a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Los Angeles FC ce dimanche dans le Stade BC Place. Le Whitecaps de Vancouver est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire par 1-2 contre le Austin FC. Pour sa part, Los Angeles FC perdu par un résultat 1-0 lors du match précédent contre le Atlanta United et cumule trois défaites consécutives dans la compétition. Avec cette défaite, le Los Angeles FC a été placé en neuvième position à l’issue du duel, tandis que le Whitecaps de Vancouver est dixième.

La première équipe à marquer a été la Los Angeles FC, qui en a profité pour ouvrir le score d’un but sur penalty de Rossi, terminant la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

Après la mi-course du match, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe de Vancouver, qui a mis les tables grâce à un but de Brian blanc à 60 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Whitecaps de Vancouver, qui a réussi à revenir avec un peu de Gaule au bord de la fin, en 89, terminant le match avec un score de 2-1 au tableau d’affichage.

L’entraîneur de la Whitecaps de Vancouver a donné accès à Gaule, Baldisimo, Ricketts et Raposo pour Owusu, Teibert, Brian blanc et Caicedo, Pendant ce temps, il Los Angeles FC a donné le feu vert à Arango, Edwards et Cal Jennings, qui est venu remplacer Bougie, Farfan et Bénédiction.

Dans le match, il n’y a eu au total qu’un carton jaune pour l’équipe de Los Angeles. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune à Arango.

Après ce match, les deux équipes étaient à égalité à 23 points et se sont classées dixième (Whitecaps de Vancouver) et neuvième position (Los Angeles FC).

Fiche techniqueWhitecaps de Vancouver :Crépeau, Rose, Veselinovic, Jakob Nerwinski, Brown, Bikel, Teibert (Baldisimo, min.46), Owusu (Gauld, min.46), Dájome, Brian White (Ricketts, min.73) et Caicedo (Raposo, min.81 )Los Angeles FC :Romero, Murillo, Mamadou Fall, Farfan (Edwards, min.67), Moon Hwan Kim, Atuesta, Blessing (Cal Jennings, min.90), Cifuentes, Rodríguez, Vela (Arango, min.16) et RossiStade:Stade BC PlaceButs:Rossi (0-1, min. 45), Brian White (1-1, min. 60) et Gauld (2-1, min. 89)