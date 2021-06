Victoire du CF Peralada au stade Santfeliuenc (0-3)

07/06/2021 à 11h20 CEST

le Peralada consolidé une belle victoire après avoir battu 0-3 à Santfeliuenc lors du match qui s’est déroulé dans le Municipale Les Gras ce dimanche. le Santfeliuenc est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Sants. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le CF Peralada il venait de battre 2-1 dans son fief au A rejoint Esportiva Valls lors du dernier match joué. Avec cette défaite, le Santfeliuenc est resté en sixième position après la fin du match, tandis que le Peralada est deuxième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La deuxième période a bien commencé pour lui CF Peralada, qui a débuté son tableau d’affichage grâce à un but de Adrià Casanova quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 50. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse grâce à un but Éric à 57 minutes, permettant 0-2. L’équipe Pereladense a marqué à nouveau, ce qui a augmenté les différences mettant le 0-3 au moyen d’un nouveau but de Adrià Casanova, réalisant ainsi un doublé à la 74e minute.Enfin, la confrontation s’est soldée par un 0-3 à la lumière.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Santfeliuenc ils sont entrés du banc Duran, Daniel Pena, Adrien toro, Joan Rubio Oui Valéro remplacement tours, oranger, Joyeux, Jonathan Collado Oui Garcia, tandis que les changements par le Peralada Ils étaient Adrià Casanova, Bouba, Micaló, Hwang Oui Dalmau martinez, qui est entré par Carles puig, Cheval, Josu, Ritxi Oui Maxi.

L’arbitre a averti par un carton jaune de tours par le Santfeliuenc déjà Carles puig, Cheval Oui Chœur par l’équipe Pereladense.

Avec ce résultat, le Santfeliuenc reste avec 30 points et le Peralada passe à 42 points.

Le lendemain de la compétition affrontera les Santfeliuenc loin de chez lui contre lui Banyoles, Pendant ce temps, il CF Peralada affrontera dans son stade devant CF Pobla de Mafumet.

Fiche techniqueSantfeliuenc :Bath, Garcia (Valero, min.69), Kevin, David Toro, Romo, Jonathan Collado (Joan Rubio, min.69), Mario, Torres (Durán, min.61), Sani, Naranjo (Daniel Peña, min.61 ) et Alegre (Adrián Toro, min.61)CF Peralada :Aspá Huix, Carles Puig (Adrià Casanova, min.46), Coro, Colina, Eric, Josu (Micaló, min.63), Ritxi (Hwang, min.63), Arnau Ortiz, Maxi (Dalmau Martinez, min.75) , Caball (Buba, min.63) et Font SerranoStade:Municipale Les GrasButs:Adrià Casanova (0-1, min. 50), Eric (0-2, min. 57) et Adrià Casanova (0-3, min. 74)