Victoire du Chicago Fire par le minimum au stade des Red Bulls de New York (0-1)

29/08/2021 à 02:07 CEST

Les le feu de Chicago a remporté 0-1 le duel disputé ce dimanche dans le Arène Red Bull. Les Les Red Bulls de New York est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 1-0 contre le L’équipage de Colomb. En ce qui concerne l’équipe de l’Illinois, le le feu de Chicago perdu par un résultat 1-0 lors du match précédent contre le Ville d’Orlando. Grâce à ce résultat, l’équipe de l’Illinois est dixième, tandis que la Taureaux rouges il est douzième à la fin du match.

La rencontre a commencé de manière positive pour l’équipe de l’Illinois, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Beri & cacute; à la minute 34. Avec ce 0-1 a terminé la première moitié du match.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Taureaux rouges de Gerhard Struber soulagé Royer, Duncan, Amaya et Tarek pour Klimala, Edwards, Clark et Andrés Reyes, tandis que le technicien du le feu de Chicago, Raphaël méchant, a ordonné l’entrée de Offor, Charbonnier et Médran fournir Gutiérrez, Beri & cacute; et Stojanovi & cacute;.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Andrés Reyes et Duncan par le Taureaux rouges déjà Téran par l’équipe de l’Illinois.

Avec 23 points, l’équipe de Raphaël méchant classé dixième dans le tableau, tandis que le groupe dirigé par Gerhard Struber il s’est placé en douzième position avec 22 points à la fin du match.

Fiche techniqueLes Red Bulls de New York :Carlos Miguel, Nealis, Gutman, Andrés Reyes (Tarek, min.77), John Tolkin, Davis, Carmona, Clark (Amaya, min.72), Edwards (Duncan, min.65), Klimala (Royer, min.64) et Fabio GomezLe feu de Chicago:Bobby Shuttleworth, Pineda, Navarro, Terán, Stojanovi & cacute; (Medrán, min.83), Giménez, Herbers, Bornstein, Sekuli & cacute;, Gutierrez (Offor, min.59) et Beri & cacute; (Collier, min.83)Stade:Arène Red BullButs:Beri & cacute; (0-1, min. 34)