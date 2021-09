Victoire du FC Girondins Bordeaux après avoir battu l’AS Saint Etienne 1-2

18/09/2021 à 23:03 CEST

Les Bordeaux a remporté 1-2 le match qui s’est déroulé ce samedi dans le Stade Geoffroy Guichard. Les AS Saint Etienne Il a abordé le match dans le but de récupérer son score au classement après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Montpellier. Du côté des visiteurs, le FC Girondins Bordeaux perdu par un score de 2-3 lors du match précédent contre Course de Lens. Grâce à ce résultat, l’équipe bordelaise est quatorzième, tandis que la Saint-Étienne Il est dix-neuvième à la fin du match.

Le match a débuté de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score grâce au but de Hwang Ui-Jo à la 7e minute, terminant la première mi-temps sur un score de 0-1.

Après la pause, en deuxième période est venu le but pour lui AS Saint Etienne, qui a égalisé par un but de Wahbi khazri à 73 minutes. L’équipe de Bordeaux a pris l’avantage avec un deuxième but de Hwang Ui-Jo à 80 minutes, terminant le match avec un score final de 1-2.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Saint-Étienne ils sont entrés du banc Caméra Mahdi, Miguel Trauco, Arnaud Nordin, Jean-Philippe Krasso et Adil Aouchiche remplacement Saidou Truie, Juan Ramírez, Romain Hamouma, Thimothée Kolodzieczak et Denis Bouanga, tandis que les changements par le Bordeaux Ils étaient Rémi Oudin, Mehdi Zerkane, Fransergio, Abdel medioub et Sékou mara, qui est entré par Javairo dilrosun, Stian gregersen, Otavio, Yacine Adli et Hwang Ui-Jo.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, dont un au Saint-Étienne (Romain Hamouma) et quatre à Bordeaux (Jean onana, Image de balise Ricardo Mangas, Javairo dilrosun et Benoît Costil).

Avec ce résultat, le Saint-Étienne reste à trois points et le Bordeaux obtenir cinq points après avoir remporté le match.

Lors du prochain match de la compétition, le AS Saint Etienne affrontera le AS Monaco et le FC Girondins Bordeaux jouera contre lui Montpellier, les deux matchs se joueront à l’extérieur.

Fiche techniqueAS Saint Etienne :Etienne Green, Saidou Sow (Mahdi Camara, min.45), Harold Moukoudi, Mickael Nade, Thimothee Kolodzieczak (Jean-Philippe Krasso, min.67), Romain Hamouma (Arnaud Nordin, min.67), Lucas Gourna Douath, Wahbi Khazri , Neyou Yvan, Denis Bouanga (Adil Aouchiche, min.83) et Juan Ramirez (Miguel Trauco, min.67)FC Girondins Bordeaux :Benoit Costil, Stian Gregersen (Mehdi Zerkane, min.72), Edson Mexer, Timothee Pembele, Enock Kwateng, Ricardo Mangas, Otavio (Fransergio, min.72), Jean Onana, Yacine Adli (Abdel Medioub, min.88), Javairo Dilrosun (Remi Oudin, min.64) et Hwang Ui-Jo (Sekou Mara, min.89)Stade:Stade Geoffroy GuichardButs:Hwang Ui-Jo (0-1, min. 7), Wahbi Khazri (1-1, min. 73) et Hwang Ui-Jo (1-2, min. 80)