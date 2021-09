Victoire du FC Juárez par le minimum au stade de León (0-1)

19/09/2021

Le à 02:30 CEST

Les Juárez a remporté 0-1 le match disputé ce dimanche dans le Stade Léon. Les Lion voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match joué contre le Tigres de l’UANL et pour le moment, il avait une séquence de trois nuls consécutifs. Du côté des visiteurs, le FC Juárez il venait de battre 2-1 dans son fief à Croix Bleue lors du dernier match disputé. Avec ce bon résultat, l’ensemble Juarense est treizième, tandis que le Lion il est quatrième à la fin du match.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées par le même résultat 0-0.

Après la pause est venu le but de l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Jefferson Intriago à 70 minutes, concluant la confrontation avec un score final de 0-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Lion a donné accès à Victor davila, Luis Montes, Jean Ménèse, José Rodriguez et Emmanuel Gigliotti pour Santiago Ormeño, Fidel Daniel Ambriz Gonzalez, Elie Hernandez, Santiago Colombatto et José Ramírez, Pendant ce temps, il FC Juárez a donné accès à Jaime Gomez, Pol garcia et Flavio Santos pour Paul Aguilar, Image de balise Alberto Acosta et Image de balise Fabian Castillo.

L’arbitre du match a sorti trois cartons jaunes. Des deux équipes, Santiago Colombatto de l’équipe locale et Paul Aguilar et Hugo González L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Lion reste avec 15 points et le Juárez obtenir huit points après avoir remporté le match.

Le lendemain, l’équipe de Ariel Holan affrontera Atlas Guadalajara, Pendant ce temps, il FC Juárez Ricardo Ferretti l’affrontera Querétaro.