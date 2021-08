Victoire du FC Nantes contre le FC Metz (2-0)

in

15/08/2021 à 17h04 CEST

Le Nantes gagné 2-0 contre Metz lors du match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Stade de la Beaujoire. Le FC Nantes voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le AS Monaco. Du côté des visiteurs, le FC Metz a récolté une égalité à trois contre le Lille OSC, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec cette défaite, l’équipe de Metzino s’est placée en quinzième position à l’issue du match, tandis que le FC Nantes est cinquième.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui FC Nantes, qui a créé le lumineux avec un peu de Randal Kolo Muani à 12 minutes, terminant ainsi la première mi-temps sur un score de 1-0.

La deuxième partie de match a débuté de manière favorable pour l’équipe nantaise, qui a augmenté son score face à son rival avec un but de Ludovic blasé quelques instants après la reprise du duel, plus précisément à la minute 49, mettant fin au temps établi avec un résultat final de 2-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Nantes de Antoine Kombouaré soulagé Roli Pereira De Sa, Sébastien Corchia, Marcus coco Oui Charles Traoré pour Renaud Émond, Fabien, Randal Kolo Muani Oui Ludovic blasé, tandis que le technicien du Metz, Frédéric Antonetti, a ordonné l’entrée de Sofiane alakouch, Boubacar Traoré, Vagner, Cheikh Tidiane Sabaly Oui Pape Ndiaga Yade fournir Kevin N’Doram, Habib Maïga, Amine bassi, Pape Kill Sarr Oui Thomas delaine.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Nantes (Ludovic blasé Oui Marcus coco), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

En ce moment, le Nantes il reste quatre points et le Metz avec un point.

Le prochain match de Ligue 1 pour lui FC Nantes est contre lui Stade rennais, Pendant ce temps, il FC Metz affrontera le Stade de Reims.

Fiche techniqueFC Nantes :Alexandre Oukidja, Fabien Centtonze, Dylan Bronn, Matthieu Udol, Thomas Delaine, Pape Matar Sarr, Kevin N`Doram, Vincent Pajot, Ibrahima Niane, Amine Bassi et Habib MaigaFC Metz :Alban Lafont, Dennis Appiah, Nicolas Pallois, Jean Charles Castelletto, Fabio, Randal Kolo Muani, Ludovic Blas, Andrei Girotto, Pedro Chirivella, Moses Simon et Renaud EmondStade:Stade de la BeaujoireButs:Randal Kolo Muani (1-0, min. 12) et Ludovic Blas (2-0, min. 49)