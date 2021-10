Victoire du joueur de tennis Alexander Zverev en finale du tournoi ATP 500 à Vienne

31/10/2021 à 16h15 CET

Alexandre Zverev, l’Allemand, numéro 4 de l’ATP et tête de série numéro 2, a rempli les pronostics en s’imposant par 7-5 et 6-4 en une heure et quarante minutes pour Francis Tiafoe, joueur de tennis américain, numéro 49 de l’ATP, en finale du tournoi ATP 500 de Vienne. Après ce résultat, le tennisman allemand devient le nouveau champion du tournoi ATP 500 en Vienne.

Tiafoe a réussi à casser le service de son adversaire une fois, tandis que Zverev, de son côté, l’a réussi à 3 reprises. De plus, au premier service, le joueur allemand avait une efficacité de 82%, aucune double faute et a réalisé 77% des points de service, tandis que son adversaire avait un premier service de 65% et une double faute, réussissant à remporter 58% des points de service. .

La célébration du tournoi Vienne (ATP Vienne) se déroule du 23 au 31 octobre sur un court intérieur en dur. Au cours de cette compétition, un total de 43 joueurs de tennis s’affrontent, dont 32 vont en finale entre ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à s’imposer lors des tours précédents du championnat et les invités.