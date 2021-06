Victoire du joueur de tennis Botic Van De Zandschulp au tour de qualification

22/06/2021

Le 23/06/2021 à 02:15 CEST

Botic Van De Zandschulp, Néerlandais, numéro 139 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant au tour précédent de qualification de Wimbledon en une heure et trente-six minutes par 7-5 et 6-3 au joueur de tennis italien Paul Lorenzi, numéro 168 de l’ATP. Avec cette victoire, le joueur néerlandais parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour entrer dans le championnat de Wimbledon.

Lorenzi a réussi à casser le service une fois, tandis que Van De Zandschulp l’a fait 3 fois. De même, le Néerlandais a eu une efficacité de 60% au premier service, 4 doubles fautes et a réussi à gagner 65% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 55%, n’a fait aucune double faute et a réussi à gagner les 56% de points de services.

Dans le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) une phase d’accès préliminaire est effectuée au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. 128 joueurs y participent spécifiquement. De même, il est célébré entre le 21 juin et le 12 juillet sur l’herbe extérieure.