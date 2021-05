Victoire du joueur de tennis Dmitry Popko au tour de qualification

24/05/2021

Activé à 22:45 CEST

Le joueur kazakh Dmitry popko, numéro 194 de l’ATP, remporté au tour de qualification de Roland-Garros par 7 (7) -6 (3), 4-6 et 6-4 au français Matteo Martineau, numéro 375 de l’ATP. Après ce résultat, le vainqueur ajoute de nouveaux points à son classement pour accéder à Roland-Garros.

Martineau a réussi à briser le service de son rival 3 fois, tandis que le joueur kazakh l’a également réussi 3 fois. De même, le joueur de tennis kazakh avait une efficacité de 57% dans le premier service, 3 doubles fautes et a réussi à gagner 64% des points de service, tandis que son adversaire avait un premier service de 74% et 2 doubles fautes, réussissant à remporter les 61%. des points de service.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) il y a une phase de qualification préliminaire où les joueurs avec le classement le plus bas doivent obtenir le score le plus élevé possible pour entrer dans le tournoi officiel. Au cours de cette partie de la compétition, plus précisément, 128 joueurs de tennis au total participent. Il se déroule également du 24 mai au 13 juin sur terre battue extérieure.