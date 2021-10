Victoire du joueur de tennis Egor Gerasimov au tour de qualification

24/10/2021

Le à 18h15 CEST

Egor Gerasimov, biélorusse, numéro 105 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-1 et 7-6 en une heure et quinze minutes pour Damir Dzoumhur, joueur de tennis bosniaque, numéro 137 de l’ATP, au tour de qualification du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg. Avec ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour participer au tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg.

Le tournoi Saint-Pétersbourg (ATP Saint-Pétersbourg) comporte une phase d’accès préliminaire où les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le plus de points possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. En particulier, 40 joueurs de tennis y participent. La phase finale est composée de 24 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des manches précédant la finale du championnat et les invités. De même, il se déroule entre le 24 et le 31 octobre sur un court intérieur en dur.