Victoire du joueur de tennis Ivo Karlovic au tour de qualification

26/08/2021 à 00:00 CEST

Le joueur croate Ivo Karlovic, numéro 223 de l’ATP, remporté par 6-4 et 7 (7) -6 (1) en une heure et vingt-neuf minutes pour Nikola Milojevic, joueur de tennis serbe, numéro 160 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Avec ce résultat, le vainqueur sera dans la prochaine phase de l’US Open.

Les statistiques montrent que le Croate a réussi à casser le service une fois, au premier service, il a eu une efficacité de 72%, il a commis une double faute et a réalisé 89% des points de service. Quant au joueur serbe, il n’a jamais réussi à casser le service, a réalisé un premier service de 45%, a commis 7 doubles fautes et a réussi à remporter 69% des points de service.

Le tournoi New York (US Open) comporte une phase d’accès préliminaire que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent passer pour participer au tournoi officiel. Concrètement, 128 joueurs de tennis au total participent à cette étape de la compétition. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.