Victoire du joueur de tennis Tobias Kamke au tour de qualification

24/05/2021

Allumé à 21h30 CEST

Le joueur de tennis allemand Tobias Kamke, numéro 239 de l’ATP, remporté par 6-4 et 6-0 dans une heure et dix-huit minutes à Jurij Rodionov, Joueur de tennis autrichien, numéro 142 de l’ATP, au tour de qualification de Roland-Garros. Avec ce résultat, le vainqueur sera dans la prochaine phase de Roland-Garros.

Les statistiques du match indiquent que Kamke a réussi à briser le service 5 fois à son adversaire, a réalisé 71% dans le premier service, a commis une double faute et a pris 71% des points de service. Quant à l’Autrichien, il a réussi à briser le service de son adversaire à une occasion, a réalisé un premier service de 65%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à gagner 47% des points de service.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) a auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir leur place dans le tournoi officiel contre le reste des candidats. Pour ce faire, ils doivent collecter le plus de points possible. Au total, 128 joueurs participent à cette étape spécifique. De plus, il se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en extérieur.