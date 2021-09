Victoire du Messenger par le minimum au stade San Fernando (0-1)

19/09/2021 à 15h02 CEST

Dimanche dernier le Courrier de livraison battre à domicile 0-1 contre San Fernando. Les San Fernando Il a affronté le match en voulant surmonter son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui Montijo par un score de 1-2. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Courrier de livraison n’a pas passé les tables avec un score de 2-2 contre le Tamaraceite. Grâce à ce résultat, l’équipe santacrucero est sixième, tandis que le San Fernando est dixième à la fin du match.

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième période a commencé de manière positive pour l’équipe de Santa Cruz, qui a sorti son score grâce à un but de oscar quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la minute 49, terminant le match avec un score final de 0-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la San Fernando a donné accès à châtain, Fuli, Jésus Farias et Javier Navarro pour Alejo, Aitor Brito, Léto et Au secours, Pendant ce temps, il Courrier de livraison a donné le feu vert à Ruyman, Salifo Caropitche, Diaz, Jésus Cabrera et Jésus Valentin pour Fran Acosta, Josué Médina, Yeray, De Salles et James.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes, un pour Stéphane, de l’équipe locale et une pour Yeray, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le San Fernando reste à trois points et le Courrier de livraison obtient cinq points après avoir remporté le match.

Le lendemain de la deuxième RFEF affrontera le San Fernando à domicile contre Antequera, Pendant ce temps, il Courrier de livraison affrontera dans son fief devant le Montijo.

Fiche techniqueSan Fernando :Javier Choolani, Manu Alemán, Stéphane, Pedro, Leto (Jesús Farías, min.83), Omar, Alejo (Castaño, min.64), Aitor Brito (Fuli, min.64), Álex Cruz, Socorro (Javier Navarro, min. .83) et RuymanCourrier de livraison :Nauzet, Jaime (Jesús Valentín, min.85), Eslava, Yeray (Díaz, min.81), Oscar, Mena, De Salles (Jesus Cabrera, min.81), Ale Benítez, Ale, Fran Acosta (Ruyman, min. 46) et Josué Medina (Salifo Caropitche, min.65)Stade:–Buts:Oscar (0-1, min. 49)