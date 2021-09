victoire du Racing Rioja contre Cayón (4-0)

26/09/2021 à 19:04 CEST

Les Courses a clôturé une magnifique performance face aux Cayon, qu’il a battu 4-0 lors de leur match de la deuxième RFEF ce dimanche. Les Course Rioja Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Peña Sport loin de chez soi (1-3) et l’autre devant CF Ardoi dans leur stade (2-0) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. Pour sa part, Cayon perdu par un résultat de 0-1 lors du duel précédent contre le Les promesses de Burgos et était sur une séquence de trois défaites consécutives. Avec ce résultat, l’équipe locale est restée chef de file de la deuxième RFEF, tandis que le Cayon Il était à la dix-huitième place à la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe d’Agoncillo, qui a ouvert le score avec un but de Prince à la 32e minute. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

En seconde période est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté son avantage grâce à un but de Barace à la 56e minute. Course Rioja, en augmentant les distances grâce à un but de Fernandez à 69 minutes. Après une nouvelle pièce, le score du Course Rioja, qui s’est distancé d’un peu À à 83 minutes, concluant le match avec un score final de 4-0.

L’arbitre a donné un carton jaune à Cayon (Javier). Il a également montré un carton rouge à l’équipe visiteuse, ce qui a entraîné l’expulsion de Javier (2 jaunes). Au contraire, l’équipe à domicile a laissé le match sans cartes.

Avec ce résultat, le Courses passe à 12 points et reste en position de promotion et le Cayon continue avec zéro point.

Le lendemain, l’équipe d’Agoncillo jouera à domicile contre le Rayo Cantabrie, Pendant ce temps, il Cayon cherchera le triomphe dans son fief devant lui CF Ardoi.

Fiche techniqueCourse Rioja :Pinillos, Marcos Isla, Santamaría, Miguel, Merkulov, Barace, Arana, Álvaro Garcia, Adri Carrion, Galán et FernándezCayon :Rodríguez, Fernandez, Alex Bolado, Víctor Fernández (Miguel Angel, min.73), Resines, Marcos (Cristian, min.73), Bolado, Chili (Javier, min.58), Cagigas, Tirilonte (Jesús Laredo, min.58 ) et Pablo Goñi (Borja Lázaro, min.58)Stade:–Buts:Galán (1-0, min. 32), Barace (2-0, min. 56), Fernández (3-0, min. 69) et A (4-0, min. 83)