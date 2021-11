Victoire du Real Madrid avec Causeur et Tavares comme bannières

16/11/2021 à 22h30 CET

.

Le Real Madrid a remporté la victoire avec Fabien Causeur, 25 points, et Walter ‘Edy’ Tavares, 12 points et 10 rebonds, comme bannières face à un Asvel Villeurbanne dont Eli Okobo était le meilleur avec 26 points.

ASVEL

RMADRID

ASVEL, 74

(24 + 19 + 11 + 20): Okobo (26), Jones (12), Lacombe (9), Gist (6) et Kahudi -cinq de départ-, Knight (2), Fall, Osetkowski (14), Strazel ( 3) et Antetokounmpo (2).

R. Madrid, 87

(33 + 18 + 16 + 20) : Causeur (25), Abalde (4), Hanga (5), Yabusele (18) et Tavares (12) -cinq départs-, Núñez, Heurtel (2), Rudy (9) , Vukcevic (3), Poirier (6) et Llull (3).

Arbitres :

Sasa Pukl (SLO), Fernando Rocha (POR) et Uros Nikolic (SRB). Sans éliminé.

Incidents :

Match correspondant à la dixième journée de l’Euroligue disputé à l’Astroballe de Villeurbanne devant 5 560 spectateurs.

Le madrilène toujours pas perdu à Villeurbanne et il y a déjà 4 victoires sur ce terrain en autant de visites.

Le départ du Real Madrid a été brillant, convertissant chaque attaque qu’il a faite, avec Fabien Causeur et Guerschon Yabusele comme talons aiguilles. avec lequel le 3-15 dans les 3 premières minutes a failli échouer, comme le 8-20 à l’équateur du premier acte.

La domination de Walter ‘Edy’ Tavares sous les cerceaux et la défense ont fait le reste. Seul Elie Okobo a montré sa qualité en équipe de France. Avec 14-27 au tableau de bord (min 7.30) Madrid a présenté des statistiques presque parfaites avec 5 sur 6 en tirs de 2, 4 sur 4 en triple et 5 sur 5 du personnel.

Okobo, avec 16 points à la fin du quart et 3 triplés sans faute, a été le contrepoids d’un Madrid qui a dominé le match, mais n’a pas pris beaucoup d’avantage, 24-33.

Au deuxième acte, Madrid a abaissé son niveau défensif et le jeu était plus sur la course et les alternances dont l’Asvel a profité avec un partiel de 10-4 dans les 3 premières minutes, 34-37. Un rappel à l’ordre de Pablo Laso en défense, a rendu l’équipe à des avantages plus confortables jusqu’à 43-51 avec laquelle la pause a été atteinte.

Madrid a clairement dominé lorsqu’il est appliqué en défense et la Villeurbanne donnait la sensation d’aller un peu accéléré et au-delà de ses possibilités, même s’il ne s’est jamais tourné vers le jeu soutenu par les 17 points d’Okobo dans les vingt premières minutes. Les 10 points de Causeur, les 10 de Tavares et les 9 de Yabusele avec 7 des 12 triples et 9-19 aux rebonds ont été les clés de la victoire partielle de Madrid

Causeur, précis dans le triple

James Gist, qui a remporté deux fois le match contre Tavares, était la nouveauté de l’attaque française, tandis que Madrid avec les cinq de départ de retour sur la bonne voie n’a pas lutté dans le score 47-60 (m.24,30) et avec Causeur très précis derrière la ligne de 6,75 mètres.

Cinq échecs consécutifs aux trois points de Madrid, qui n’a pas exploré d’autres options offensives dans ces minutes, ont permis à l’Asvel de renouer avec le tableau d’affichage, 54-62 (m.28,30). Avec 54-67 et mandarine sur la corne de Causeur a terminé le troisième quart.

La dernière période a commencé par la contemplation de l’état de grâce de Causeur, protagoniste du 0-8 initial qui a prolongé l’avantage espagnol contre 54-75 à 8 minutes de la fin. Madrid s’est reposé sur ses lauriers et les Gaulois ont marqué 15-3 en un peu plus de 4 minutes, 70-78, pour rouvrir le match.

Deux 3 points de Rudy et une bonne gestion du temps et du ballon ont suffi à Madrid pour sceller la victoire 74-87.