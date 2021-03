Victoire du Real Sporting par le minimum au stade Rayo Vallecano (0-1)

30/03/2021

Le 31/03/2021 à 01:06 CEST

le Sportif a remporté le Éclair 0-1 lors du duel organisé ce mardi dans le Stade Vallecas. Les deux équipes étaient de retour à la compétition après une pause de 12 semaines en raison de la crise mondiale du nouveau coronavirus. le Vallecano Ray Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Alcorcón à la maison (0-3) et l’autre devant Real Saragosse à la maison (3-2). Quant à l’équipe visiteuse, le Sportif réel a récolté un nul nul contre lui Alcorcón, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’ensemble Vallecano est sixième, tandis que le Sportif il est quatrième à la fin du match.

La première moitié du duel a commencé de manière positive pour lui Sportif réel, qui a ouvert le score avec un peu de Pedro Diaz Dans la minute 15. Avec ce résultat la première partie du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Éclair qui sont entrés dans le jeu étaient Isi Palazon, Santi Comesana, Antonin, Miguel Angel Guerrero et Manuel Navarro remplacer Mario Suarez, Oscar Trejo, Bébé, Yacine Qasmi et Andres Martin, tandis que les changements dans le Sportif Ils étaient Christian Salvador, Champs de Gaspar, Carlos Carmona et Borja Lopez, qui est entré pour remplacer Pedro Diaz, Nikola Cumic, Nacho Mendez et Aitor.

Dans le match, l’arbitre a averti avec deux cartons jaunes uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Oscar Trejo et Alejandro Catena.

Avec 56 points, l’équipe de David Gallego se situait à la quatrième place du tableau, occupant une place d’accès à la promotion des séries éliminatoires en Première Division, tandis que l’équipe dirigée par Andoni Iraola il a été placé en sixième position avec 49 points, également en position d’accès aux éliminatoires de promotion en Première Division, à l’issue du duel.

Le lendemain, l’équipe de Vallecano jouera à l’extérieur contre Almeria, Pendant ce temps, il Sportif réel cherchera le triomphe dans son fief devant lui CD Mirandés.

Fiche techniqueVallecano Ray:Luca Zidane, Luis Advíncula, Alejandro Catena, Esteban Saveljich, Francisco García, Andrés Martín (Manuel Navarro, min 85), Mario Suárez (Isi Palazon, min 58), Óscar Valentín, Óscar Trejo (Santi Comesana, min 59) , Baby (Antonín, min 70) et Yacine Qasmi (Miguel Ángel Guerrero, min 70)Sportif réel:Diego Marino, Bogdan Milovanov, Jean-Sylvain Babin, Marc Valiente, Pablo Garcia, Nikola Cumic (Gaspar Campos, min.57), Nacho Méndez (Carlos Carmona, min.88), Javi Fuego, Pedro Díaz (Cristian Salvador, min. 46), Aitor (Borja López, min 90) et Pablo Pérez RodriguezStade:Stade VallecasButs:Pedro Díaz (0-1, min. 15)