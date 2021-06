Victoire du Sporting Kansas City contre le Los Angeles FC (2-1)

in

27/06/2021 à 01h36 CEST

le Sports de Kansas City gagné 2-1 contre Los Angeles FC lors du match qui s’est déroulé ce samedi au Parc de la miséricorde des enfants. le Sports de Kansas City Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 3-1 contre Rapides du Colorado. Concernant l’équipe de Los Angeles, le Los Angeles FC a récolté une égalité à un contre le Dynamo de Houston, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce marqueur, l’équipe Kanseño est deuxième, tandis que le Los Angeles FC il est huitième à la fin du match.

La première partie de la confrontation a débuté de manière favorable pour l’équipe de Los Angeles, qui a ouvert le score grâce à un but de Lune Hwan Kim à la 24e minute, terminant la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

Après la mi-match est venu le but de l’équipe de Kanseño, qui a mis les tables grâce au but de Brillant à la minute 61. Après un nouveau coup augmenté le score du Sports de Kansas City, qui a renversé la situation en obtenant 2-1 grâce à un but de Salloi près de la conclusion, en 87, terminant ainsi le match avec un résultat final de 2-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Sports de Kansas City a donné accès à Zusi, Amadoy Dia, Shelton Oui Harris pour Lindsey, Martins, Brillant Oui Espinoza, Pendant ce temps, il Los Angeles FC a donné le feu vert à Kaye, Baird, Bougie, Tombe Oui duc Bryce pour Cifuentes, Danny Mousovski, Bénédiction, Rossi Oui Lune Hwan Kim.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de quatre cartes ont été présentées. Par le Sports de Kansas City l’arbitre sanctionné de jaune pour Je ments, alors qu’il faisait partie de l’équipe de Los Angeles, il réprimandait Blackmon Oui Romarin et avec du rouge à Blackmon.

Avec cette défaite, après la fin du duel, le Los Angeles FC il s’est classé huitième au classement avec 12 points. le Sports de Kansas City, quant à lui, a atteint la deuxième place avec 22 points, avec une place menant à une place en séries éliminatoires pour le championnat.

Fiche techniqueSports de Kansas City :Melia, Fontàs, Ilie, Martins (Amadoy Dia, min.76), Lindsey (Zusi, min.40), Gianluca Busio, Hernandez, Espinoza (Harris, min.85), Salloi, Pulido (Shelton, min.76) et RusselLos Angeles FC :Romero, Murillo, Blackmon, Segura, Moon Hwan Kim (Bryce Duke, min.82), Farfan, Atuesta, Cifuentes (Kaye, min.46), Blessing (Vela, min.57), Rossi (Fall, min.82) et Danny Musovski (Baird, min.46)Stade:Parc de la miséricorde des enfantsButs:Moon Hwan Kim (0-1, min. 24), Pulido (1-1, min. 61) et Salloi (2-1, min. 87)