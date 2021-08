Victoire du tennisman Ulises Blanch au tour de qualification

25/08/2021

Le à 08:00 CEST

Le joueur américain Ulysse Blanch, numéro 252 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-4 et 6-4 en une heure et vingt-neuf minutes pour Pedro Sousa, joueur de tennis portugais, numéro 128 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Avec ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour participer à l’US Open.

Les statistiques montrent que Blanch a réussi à briser le service de son adversaire deux fois, a obtenu 69% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a remporté 69% des points de service. Quant au joueur portugais, il n’a jamais réussi à casser le service, son efficacité était de 73%, il a commis 2 doubles fautes et a obtenu 62% des points de service.

Dans le tournoi New York (US Open), il existe une phase de pré-qualification que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent passer pour participer au tournoi officiel. En particulier, un total de 128 joueurs de tennis affrontent. De plus, il est célébré entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.