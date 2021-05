Victoire d’Unicaja contre Acunsa Gipuzkoa Basket par 75-81

18/05/2021 à 23:50 CEST

le Unicaja battre le Panier Acunsa Gipuzkoa loin 75-81 au trente-septième tour de la Ligue ACB. Les habitants viennent de subir une défaite loin de chez eux avec lui BAXI Manresa 91-83, donc après le match, ils ont accumulé six défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également subi une défaite à l’extérieur avec le UCAM Murcie par 81-68. Avec ce résultat, le Unicaja est à la huitième place et cumule 17 victoires en 35 matchs joués, tandis que le Panier Acunsa Gipuzkoa il reste en dix-neuvième position avec sept victoires en 35 matchs disputés.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat de 12-12. Après cela, au deuxième quart, les visiteurs ont réussi à se distancer dans la lumière et sont venus s’imposer par sept points (22-29) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 13-17. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 25-29 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 23-20 et un total de 48-49. Enfin, au cours du dernier trimestre, le Unicaja il a réussi à se distancer dans l’électronique, en effet, il a réalisé un partiel durant ce quart-temps de 10-2 et a atteint une différence de neuf points (65-74) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 27-32. Après tout cela, le duel s’est terminé sur un résultat de 75-81 pour le Unicaja.

La victoire de Unicaja a été construit sur 19 points, quatre passes et trois rebonds de Jaime Fernandez et les 13 points, cinq passes et deux rebonds de Dario Brizuela. Les 19 points et cinq rebonds de Viny Okouo et les 19 points, une passe et quatre rebonds de Johnny Dee ils n’étaient pas suffisants pour le Panier Acunsa Gipuzkoa pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de la Unicaja ce sera contre lui Real Madrid dans le Palais des sports Jose Maria Martin Carpena, tandis que la prochaine réunion du Panier Acunsa Gipuzkoa ce sera contre lui MoraBanc Andorre dans le Poliesportiu d’Andorre.