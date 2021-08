Victoire en souffrance et maintenant… visez l’or !

115 minutes ont dû s’écouler pour que le score bouge au Saitama Stadium. Et le seul but du match a été signé par Marco Asensio, qui est entré sur le terrain quelques minutes avant le début des prolongations.. L’Espagne obtient une médaille de plus dans la liste des gagnants et s’ajoutera à l’argent obtenu à Anvers 1920, à l’or à Barcelone 1992 et à l’argent à Sydney 2000.

La touche finale, et jamais mieux dite, pour l’équipe espagnole aux Jeux Olympiques sera le samedi 7 juillet contre le tout-puissant Brésil à 13h30 (heure locale) à Yokohama.. La « canarinha » disputera sa troisième finale lors des trois dernières éditions des Jeux Olympiques et défendra l’or remporté à Rio 2016 contre l’équipe espagnole, qui disputera à nouveau une finale 21 ans plus tard.

Deux semaines plus tard, les deux équipes se sont retrouvées sur le terrain. Le 17 juillet, l’équipe espagnole s’est rendue à Kobe pour disputer le premier et unique match amical préparatoire avant le début des Jeux Olympiques, qui s’est terminé 1-1.. Il est difficile de faire des parallèles entre les deux jeux, puisque l’Espagne était en train d’adapter le jeu, le travail et le groupe.

Cette fois, contrairement à ce match amical, le Japon n’a pas réussi à prendre de l’avance sur le tableau d’affichage. Il est vrai que la domination de l’Espagne a été claire sur le terrain du stade Saitama. Ceux de Luis de la Fuente, cependant, n’ont pas réussi à traduire ce domaine en occasions dangereuses.

Cinq matchs, cinq nuls à la mi-temps

Oyarzabal a attrapé un ballon à l’intérieur de la surface et a envoyé une puissante volée des premiers au-dessus de la barre transversale. Le plus clair de la première mi-temps, sans aucun doute, a été dans les bottes de Rafa Mir, qui a reçu le titre après son triplé contre la Côte d’Ivoire en quarts de finale, au détriment d’Asensio..

L’attaquant murcien a reçu une passe entre les lignes et dans le match en tête-à-tête, Tani a été le vainqueur. Le gardien japonais a sauvé l’orteil de Mir avec sa jambe pour marcher jusqu’au tunnel des vestiaires avec une égalité au tableau d’affichage, comme lors des quatre précédents matches de l’Espagne aux Jeux Olympiques.

Égalité sans occasions

Après le redémarrage, le Japon est entré sur le terrain avec une marche de plus. Et il l’a clairement fait comprendre avec sa première, et plus claire, occasion. Hatate a reçu derrière le but et a cédé le cuir à Hayashi, qui a frotté le bois du but d’Unai Simón d’un premier tir.

Dans le jeu suivant, Cucurella a filtré un ballon pour Mikel Merino et le joueur de la Real Sociedad est tombé dans la surface. L’arbitre a arrêté le jeu lorsque le ballon est tombé sur Rafa Mir, désactivant le jeu suivant. Le Péruvien est allé vérifier le jeu dans le VAR et a déterminé qu’il n’y avait pas de faute du défenseur japonais, malgré le fait qu’en direct cela semblait une pénalité claire.

Rush et les nerfs entrent

Le temps avançait et la ruée commençait à envahir l’esprit chez les Espagnols. Les Japonais, satisfaits de contester la prolongation, se sont limités à défendre les offensives de la « Rojita ». Zubimendi a capté un rebond à l’intérieur de la surface, mais Itakura a intercepté son tir proprement.

Rafa Mir voulait recommencer à se déguiser en héros, mais il n’a pas remarqué que Puado était seul dans le but et a préféré parier sur un lancement très forcé et talonné.. Sur le jeu suivant, le Murcien a dirigé un demi-tour d’Asensio pour qu’Oyarzabal, à nouveau sur une volée, ait tenté d’ouvrir le score, mais son tir a été sauvé sans problème par Tani pour envoyer le jeu en prolongation.

Deuxième extension avec une fin heureuse

Tal y como le sucedió a España en los cuartos de final ante Costa de Marfil ya Japón frente a Nueva Zelanda, el partido no se ha decantado para ningún equipo en los 90 minutos reglamentarios, por lo que ambas selecciones han disputado su segunda prórroga en tres jours.

Le Japon, satisfait de la possibilité de jouer une passe en finale aux tirs au but, a laissé du repos à ses deux meilleurs joueurs (Kubo et Doan) pour prévoir une demi-heure plus défensive. Cependant, le plus clair de la première moitié de l’extension a été pour les Japonais. Maeda a fait peur au corps avec une tête phénoménale entre les deux centraux, mais le cuir a frotté la barre transversale au soulagement de De la Fuente.

Le Japon n’a pas su profiter d’une triple occasion, née d’une faute latérale provoquée par Vallejo. L’équipe espagnole, quelque peu déplacée, a souffert en réduisant l’eau du bateau avant l’offensive des Asiatiques, mais en les empêchant de percer le but d’Unai Simón.

Asensio passe en finale

Ils n’avaient que cinq minutes pour se qualifier pour la finale après les tirs au but. Oyarzabal a filtré un ballon entre les lignes et Asensio a tracé un tir du pied gauche et a enfilé le long bâton si serré que Tani n’a même pas réussi à toucher le ballon.

Le Majorquin a suscité l’euphorie parmi les onze joueurs qui étaient sur le terrain, parmi ceux sur le banc et tout le staff technique de la sélection qui a déjà décroché une médaille de plus au casier. Une équipe unique, au potentiel incroyable, à mesurer contre l’équipe brésilienne expérimentée, menée par l’infatigable Dani Alves et avec Richarlison comme référence offensive.