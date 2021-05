Victoire et nouveau record pour Pedro Acosta

05/02/2021 à 11:44 CEST

Pedro Acosta a de nouveau surpris à Jerez, partant de la 13e position et dans les premiers tours, il a déjà réussi à revenir en tête de la course. Gabriel Rodrigo, qui se battait pour la première place au départ de la course, s’est écrasé dans une très forte chute au virage 7, le virage maudit du week-end dans toutes les catégories.

Après un retour épique et un combat intense, Acosta a non seulement remporté la victoire, mais est également devenu le premier de l’histoire en 73 ans à enchaîner quatre podiums consécutifs dans les quatre premières courses du championnat du monde. Les trois KTM d’Acosta, Öncü et Masià ainsi que Romano Fenati ont joué dans un combat intense et passionnant pour la victoire. Dans le dernier tour, Öncü s’est écrasé, lançant Masià et Binder, les laissant sans option.