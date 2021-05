Victoire flashy pour le Heat avec surprise de Haslem

Les Heat et les Celtics étaient à égalité, à la recherche de la sixième place, il y a très peu de dates. Maintenant, l’un a heurté la patte et l’autre a été mis en désordre. L’équipe de Miami a décroché quatre victoires consécutives, la dernière contre les Sixers qui ont dominé la Conférence Est avec autant de puissance toute la saison, et maintenant ils deviennent plus dangereux que jamais. On parle du finaliste de la concurrence, on parle d’une menace réelle. Ceux de Rivers, avec leur luxueux quintette et sans fissures antérieures apparentes, sont clairement tombés dans l’American Airlines Arena.

Le point le plus chaud du jeu n’avait pas les protagonistes habituels sur scène. Udonis Haslem, dans ce qui est son premier match de la saison, avec 40 ans et après avoir marqué quatre points dans les jeux précédents, il a duré trois minutes sur le terrain jusqu’à ce qu’il soit expulsé. Dans une pause de jeu, il s’est approché Dwight Howard, Il l’a menacé (“lave ta putain de bouche”, c’est entendu dans la discussion) en le pointant du doigt et les arbitres ont décidé d’expulser le Heat. Son équipe était stupéfaite mais fière de l’attitude de leur capitaine. “C’était le meilleur moment de la saison jusqu’à présent”, a déclaré Erik Spoelstra, avec qui il a passé près de la moitié de sa vie dans l’équipe, en plaisantant en fin de match. “Mec, ce fils de pute est fou. Je pensais: ‘Tu ne peux pas être expulsé si tôt, mon frère, tu ne nous as jamais appris à te virer après trois minutes.’ C’était comme un grand frère. moment, donc c’est un bon moment. Une leçon. Vous pouvez avoir une technique dans la première partie, mais ensuite vous attendez la deuxième partie pour l’autre “, a ajouté ‘Bam’ Adebayo, également d’un ton plaisant. Howard, avec Embiid, a eu très peu d’influence sur le jeu.

The Heat s’est appuyé sur Jimmy Butler, le susmentionné Adebayo et la paire de bases qui sortent désormais généralement en remplacement, celle formée par Goran Dragic et Tyler Herro, pour désarmer un rival qui depuis le début était en remorque sur le tableau de bord. et que sa position de leader de la conférence est menacée par les Brooklyn Nets, le deuxième en ce moment et à une victoire à l’Est.

Embiid, 6 points en 25 minutes. Simmons, 8 points en 26 minutes. Peut-être font-ils partie de l’explication. Et les Sixers ont commencé à jouer très près de la jante dans ce match, mais ils ont rapidement été battus. Tobias Harris a été celui qui a porté le poids dans l’attaque, mais de trois à un, il y a un tronçon important. Dans la chaleur, ils étaient tous ou presque tous. 38-22 partiels au premier quart, ce qui a également donné des indices. Dragic a été la clé de cet élan, car le petit avantage dont jouissaient les locaux s’est transformé en un avantage significatif après trois ou quatre actions de vitesse et d’habileté, sans que les 76ers ne puissent l’arrêter. Deux 3 points de Jimmy Butler, ainsi que l’intonation slovène, ont contribué à faire le saut. Lorsque le petit combat entre Haslem et Howard a eu lieu, il y avait un +19 sur le tableau de bord. Les visiteurs n’ont pu se maquiller qu’un peu à la fin, mais le verrou a été imposé par certains Heat qui sont très dangereux lorsqu’ils se défendent consciencieusement. Adebayo a touché le nez à Joel Embiid, qui a un peu déçu dans cette nomination de géants.